به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی‌اصغر قانع با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان‌بندی افتتاح پروژه‌های آبرسانی و بهره‌مندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی، حداکثر تا پایان امسال تعداد ۳ هزار و چهار روستا با دو میلیون و ۴۶۸ هزار نفر جمعیت تحت پوشش، از آب شرب بهره‌مند خواهند شد، گفت: از این تعداد، تاکنون به یک هزار و ۵۴۴ روستا با ۸۳۳ هزار نفر جمعیت از آب‌رسانی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه اجرای طرح آبرسانی روستایی در قالب ۹۲۴ مجتمع آبرسانی و یک هزار پروژه آبرسانی تک‌روستایی دارای اولویت، بسیار اثربخش بوده و می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات آب روستایی کشور را برطرف کند، اظهار داشت: با اجرا و تکمیل این پروژه‌ها به حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، مشکل پایداری تأمین آب شرب ۱۶ هزار روستا با حدود ۷ میلیون نفر برطرف خواهد شد.

این مقام مسئول، افزود: مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در قالب بند "ح" تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی، برای آبرسانی به روستاها، مصوب شد که معادل ریالی ۱۴ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال به طرح تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت‌دار روستایی اختصاص یافت.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: این رقم در قالب یک مرحله به ‌حساب وزارت نیرو، نزد یک بانک داخلی واریز شده است.

وی با بیان اینکه در دو مرحله، اسناد خزانه اسلامی به ارزش یک هزار میلیون ریال به طرح مذکور اختصاص یافته، یادآور شد: تاکنون ۵۰۰ میلیون ریال از این مبلغ، به پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان پرداخت شده و ۵۰۰ میلیون ریال دیگر در حال ارسال به فرابورس است.

قانع با اشاره به اینکه از مجموع اعتبارات اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی، تاکنون در قالب چهار مرحله به مبلغ ۱۱ هزار و ۳۷ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال در اختیار شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی قرار گرفته است، تبیین کرد: این مبلغ تا سقف ۸۰درصد در پروژه‌های طرح مذکور هزینه شده است.

وی افزود: با توجه به جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی تا پایان سال مالی ۹۵، شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم از ۷۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۸۰ درصد در پایان سال ۹۵ خواهد رسید و به عبارتی رشد شاخص بهره‌مندی طی یک سال به میزان ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: برای سال ۹۵، علاوه بر اعتبارات صندوق توسعه ملی، مبلغ ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده که تاکنون پس از گذشت ۱۰ ماه از سال جاری، هنوز اعتباری تخصیص نیافته است.