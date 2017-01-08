بیستمین ویلچر خیران قزوینی به یک دختر ۱۴ ساله اهداء شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین ویلچر که به همت انجمن همیاران در محمدیه از درآمد حاصل از بازیافت درب های بطری بدست آمده بود به یک دختر ۱۴ ساله که دچار معلولیت جسمی حرکتی بود در روستای دستجرد بخش مرکزی اهداء شد.

بهاره صفاریان مسئول انجمن مردمی همیاران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجمن مردمی همیاران جمع آوری درب ظروف پلاستیکی استان قزوین با هدف کمک به نیازمندان و سالم سازی محیط زیست در مدت ۱۸ ماه فعالیت خودتاکنون ۲۰ ویلچر با درآمد حاصل از بازیافت درب های بطری خریداری و به معلولان اهداء کرده است.

وی تصریح کرد: هموطنان می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای با جمع آوری درب های بطری سهم بزرگی در این کار خیر داشته باشید.

صفاریان خاطرنشان کرد: انواع درب های پلاستیکی مانند درب های نوشابه، آب معدنی، مواد شوینده، ظروف ماست، درب خودکار و خمیردندان، سس ها و روغن مایع ها برای جمع آوری مناسب هستند.

مسئول انجمن مردمی همیاران استان قزوین یادآورشد: شهروندان می توانند درب های بطری جمع آوری شده را به پایگاه های پیش بینی شده در استان قزوین، شهر محمدیه، اقبالیه، شهر صنعتی و تاکستان تحویل دهند.