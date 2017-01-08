ترکیب دو تیم ماشین سازی و سایپا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی عقب افتاده این دو تیم از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی آغاز می شود.

حسین فرکی سرمربی تیم سایپا برای بازی امروز از حامد فلاح زاده درون دروازه تیمش استفاده می کند و سجاد مشکل پور، علیرضا علیزاده، علی زینالی، رضا جعفری، امید خالدی، غلامرضا رضایی، روزبه شاه علی دوست، ایوب کلانتری، سعید لطفی و جونیور ریوال دیگر بازیکنان تیم سایپا در بازی امروز هستند.

در آن سوی میدان نیز فرهاد کاظمی سرمربی سبزپوشان تبریز برای بازی امروز از مانوئل فرناندز درون دروازه تیمش استفاده می کند و شهاب زاهدی، هنریکو، حبیب گردانی، بهمن کامل، کاخا، رهبر، سعید مهدی پور، امیر قاسمی نژاد، احمد امیر کامدار و پیام صادقیان دیگر بازیکنان تیم تبریزی هستند.