قیام ۱۹ دی سرآغاز دیگر حرکت ها بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی قیام ۱۹ دی را گرامی داشت و گفت: حرکتی که مردم سلحشور و انقلابی قم آغاز کردند و موجب حرکتی جهشی در انقلاب اسلامی شد. حرکت هایی که در آذربایجان و شهرهای دیگر انجام شد پیرو این حرکت انقلابی بود یاد و خاطره شهدای بزرگ این قیام را گرامی می داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صبح بنا داشتم که در این خصوص صحبت کنم که شاید بخاطر صحبت قبل از جلسه علنی فراموش کردم و شاید هم مقدر بود چون امروز رهبری معظم در زمینه قیام ۱۹ دی بیانات بسیار ارزشمندی داشتند که فکر می کنم بسیار ضروری است همه ملت ایران مخصوصا نمایندگان محترم مشروح فرمایشات ایشان را استماع کنند زیرا بیانات ایشان بسیار ارزشمند، دقیق و راهگشا برای عموم مردم، جوانان مخصوصا مسئولان است.

نماینده مردم قم در تشریح فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: مخصوصا زمانی که ایشان عناصر اقتدار کشور در شرایط فعلی را برشمردند بسیار پراهمیت بود که ایشان بر روی ایمان و معرفت دینی و همچنین پیشرفت های علمی و فناورانه و اقتصاد پویا به عنوان چهار رکن مهم تاکید کردند.

لاریجانی اظهار داشت: لازم است در دولت و مجلس به این موضوع توجه خاص شود. امیدواریم اقداماتی که کمیسیون های فرهنگی، اقتصادی و کمیسیون تلفیق انجام دادند و تصمیماتی که نمایندگان گرفتند در همین راه و روش قرار داشته باشد و اگر لازم باشد جای ما تاکیدات بیشتری بکنیم، این کار را انجام خواهیم داد.