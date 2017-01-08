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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

در خانه هنرمندان به نمایش درمی‌آید

مستندی درباره یک عمر فعالیت هنری کامبیز درم‌بخش

مستندی درباره یک عمر فعالیت هنری کامبیز درم‌بخش

مستند «سینمای کاغذی» درباره یک عمر فعالیت هنری کامبیز درم بخش طراح، کاریکاتوریست، گرافیست و نقاش معاصر به کارگردانی جواد آتشباری در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «سینمای کاغذی» درباره‌ یک عمر فعالیت هنری کامبیز درم بخش چهارشنبه ۲۲ دی ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.

کامبیز درم بخش طراح، کاریکاتوریست و گرافیست معاصر است. او برنده چندین جایزه معتبر جهانی است و تاکنون چندین نمایشگاه مستقل از آثارش در کشورهای مختلف جهان برگزار شده است. فیلم مستند «سینمای کاغذی» به کارگردانی جواد آتشباری که ساخت آن پنج سال به طول انجامیده است، به یک عمر فعالیت هنری این هنرمند می پردازد.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند چهارشنبه ۲۲ دی از ساعت ۱۸ به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 3871725

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