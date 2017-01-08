حجی زواره در جمع برترین تکواندوکاران جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو هم زمان با آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، رده‌بندی تکواندوکاران جهان تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که امتیازات این رنکینگ تا پایان ماه دسامبر لحاظ شده است.

در آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، آرمین هادی پور در وزن ۵۴- کیلوگرم در رده پنجم است، فرزان عاشورزاده در رده دوم وزن ۵۸- کیلوگرم می‌باشد، ابوالفضل یعقوبی در رده دهم وزن ۶۳- کیلوگرم قرار دارد، بهنام اسبقی رده ششم وزن ۶۸- کیلوگرم و مسعود حجی زواره رده سوم وزن ۷۴- کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.

همچنین مهدی خدابخشی رده پنجم وزن ۸۰- کیلوگرم را در اختیار داشته، امید عمیدی رده هجدهم وزن ۸۷- کیلوگرم را به خود اختصاص داده و در وزن ۸۷+ کیلوگرم، سجاد مردانی در رده سوم سنگین وزن قرار دارد.

در گروه زنان نیز، کیمیا علیزاده در رده هشتم رنکینگ وزن ۵۷- کیلوگرم حضور دارد. در وزن ۶۲- کیلوگرم شکرانه ایزدی در رده ۴۰، فاطمه روحانی در وزن ۷۳- کیلوگرم رده ۴۶ و اکرم خدابنده رده ۱۹ وزن ۷۳+ کیلوگرم را به خود اختصاص داده است.