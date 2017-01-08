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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

وزارت اطلاعات اعلام کرد؛

کشف و ضبط بیش از ۷ هزار گوشی قاچاق به ارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان

کشف و ضبط بیش از ۷ هزار گوشی قاچاق به ارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان

وزارت اطلاعات اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) بیش از ۷ هزار گوشی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از کشف و ضبط بیش از ۷ هزار گوشی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات کل استان‌های کرمان و اصفهان دو باند قاچاق گوشی تلفن همراه شناسایی، مورد برخورد و بیش از ۷ هزار گوشی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان کشف و ضبط گردید.

وزارت اطلاعات اضافه کرد: از اسناد و مدارک بدست آمده از این باند مشخص گردید که این گروه تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد نموده‌اند.

کد مطلب 3871732

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