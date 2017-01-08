۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه خبر داد:

کاهش ۱۳ درصدی آمار خانوارهای مددجو در شهرستان گناوه

بوشهر - مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه از کاهش ۱۳ درصدی آمار خانوارهای تحت حمایت این نهاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، مراد شمس الدینی گفت: مقایسه آماری خانواده های تحت حمایت در ۹ ماهه نخست سالجاری با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۳ درصدی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد را نشان می دهد.

وی آمار مددجویان موردحمایت این نهاد در ابتدای سال جاری را ۳ هزار ۶۰۶ خانواده اعلام کرد که هم اکنون این رقم به ۳ هزار ۱۴۴ خانوار رسیده است.

شمس‌الدینی، مهم‌ترین علت روند کاهش مددجویان زیرپوشش را توانمندسازی و پالایش مددجویان عنوان کرد و افزود: بسیاری از خانواده‌های زیرپوشش با اجرای طرح‌های توانمندسازی و خودکفایی معیشتی از زیر چتر حمایتی امداد خارج‌ شده‌اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به نقش ارزنده این نهاد در خودکفایی و خوداتکایی مددجویان تحت حمایت، تاثیر این فعالیت‌ها در کاهش جامعه آماری تحت حمایت را بسیار موثر ارزیابی کرد و افزود: سیاست و راهبرد اصلی کمیته امداد، اهتمام جدی در اجرای طرح های اشتغالزایی مددجویان است تا با ایجاد ایجاد فرصت‌های شغلی زمینه استقلال مالی مددجویان را فراهم کند.

کد مطلب 3871734

