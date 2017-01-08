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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه:

۱۶۴ پرونده قاچاق کالا در بندر لنگه تشکیل شد

۱۶۴ پرونده قاچاق کالا در بندر لنگه تشکیل شد

بندرلنگه - فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از تشکیل ۱۶۴ پرونده قاچاق کالا و ارز در ۹ ماه امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حافظی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از اقدامات این فرماندهی کمک به دولت در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و مبارزه جدی با ورود کالاهای خارجی قاچاق است که در این زمینه طی ۹ ماه امسال تعداد ۱۶۴ پرونده در پلیس آگاهی شهرستان تشکیل شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۵ درصدی روبه رو بوده است.

وی افزود: طی ۹ ماه سال جاری تعداد ۸۸ هزار و ۲۷۸ ثوب البسه قاچاق،۱۵۳ هزار متر پارچه،۳۲ هزار و ۷۴۶کیلوگرم مواد خوراکی،۲۵۱ جفت کفش، هزار و۸۰ دستگاه لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش ۱۶۲ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال کشف و در این رابطه تعداد ۱۵۱ نفر قاچاقچی کالا  در شهرستان دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی گفت: طی ۹ ماه سال جاری ۵۶ میلیون و ۶۱۵ هزار نخ  سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۸۴ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال و ۵هزار لیتر  سوخت قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ حافظی ادامه داد: در ۹ ماه امسال مقدار ۱۰ تن انواع مواد مخدر در سطح شهرستان کشف و تعداد ۱۰۰ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه تأکید کرد: موضوع مبارزه با قاچاق کالا، یکی از ماموریت های اصلی شهرستان در سه ماه باقی مانده از سال ۹۵ خواهد بود و با جدیت و قاطعیت بیشتری با این موضوع مقابله خواهیم کرد تا بتوانیم به اقتصاد و تولید کشور کمک کنیم.

کد مطلب 3871742

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