کاهش ۴۰درصدی متهمین دستگیر شده قاچاق کالا و ارز در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: در سال ۹۲ تعداد این متهمین دوهزار و ۳۶۷نفر بوده که این میزان در سال گذشته به یکهزار و ۴۲۰ نفر کاهش یافته است.

وی با اشاره به تعداد دستگیر شدگان در این راستا از سال ۹۰ تاکنون گفت: در سال ۹۰ این تعداد یکهزارو ۶۸۹ نفر بوده است که در سال ۹۱ به یکهزار و ۵۹۸ نفر رسیده است.

بهمنی تعداد دستگیر شدگان را در سال ۹۳ یکهزار و ۸۴۵ نفر عنوان کرد و افزود: تعداد متهمین دستگیر شده در رابطه با قاچاق کالا از اوایل سال جاری تاکنون در استان نیز یکهزار و ۱۴۸ نفر بوده است.

وی بیان داشت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته یکهزار و ۵۰۴ نفر بوده است که در سال جاری تعداد متهمین دستگیر شده کاهش داشته است.