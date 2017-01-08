  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

کاهش ۴۰درصدی متهمین دستگیر شده قاچاق کالا و ارز در استان

کاهش ۴۰درصدی متهمین دستگیر شده قاچاق کالا و ارز در استان

یاسوج- مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمدگفت: تعداد متهمین دستگیر شده قاچاق کالا و ارز در استان در سال گذشته به نسبت سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: در سال ۹۲ تعداد این متهمین دوهزار و ۳۶۷نفر بوده که این میزان در سال گذشته به یکهزار و ۴۲۰ نفر کاهش یافته است.

وی با اشاره به تعداد دستگیر شدگان در این راستا از سال ۹۰ تاکنون گفت: در سال ۹۰ این تعداد یکهزارو ۶۸۹ نفر بوده است که در سال ۹۱ به یکهزار و ۵۹۸ نفر رسیده است.

بهمنی تعداد دستگیر شدگان را در سال ۹۳ یکهزار و ۸۴۵ نفر عنوان کرد و افزود:  تعداد متهمین دستگیر شده در رابطه با قاچاق کالا از اوایل سال جاری تاکنون در استان نیز یکهزار و ۱۴۸ نفر بوده است.

وی بیان داشت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته یکهزار و ۵۰۴ نفر بوده است که در سال جاری تعداد متهمین دستگیر شده کاهش داشته است.

کد مطلب 3871743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها