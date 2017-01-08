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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات:

خبرگزاری مهر در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد

خبرگزاری مهر در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افشای مطالب دادگاه با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.

علی کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در جلسه این هفته خود که در شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد پرونده خبرگزاری مهر و خبرگزاری موج را بررسی کردند.

وی افزود: خبرگزاری مهر به نشر اکاذیب و افشای مطالب دادگاه متهم شده بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی ادامه داد: در پرونده خبرگزاری موج، هم مدیرمسئول و هم خبرنگار به دو اتهام متهم شده بودند. در خصوص اتهام اول که پخش شایعات و نقل مطالب غیرواقع بود با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند اما در اتهام دوم که افترا و تهمت نسبت به نهادها و مقامات دولتی بود هر دو متهم با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند.

همچنین مدیر امور حقوقی خبرگزاری موج در این باره به مهر گفت: سازمان‌های دولتی از خبرگزاری موج ۱۲ فقره شکایت نشر اکاذیب داشتند و علاوه بر این دو مورد هم شکایت توهین و افترا بود.

امید مرادی تأکید کرد: خبرگزاری موج در هیچ یک از ۱۲ مورد نشر اکاذیب مجرم شناخته نشد و تنها در ۲ مورد توهین و افترا محکوم شد اما بابت همین دو مورد هم مستحق تخفیف شناخته شدیم.

کد مطلب 3871744

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    نظرات

    • آ IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      میدونستم هر خبرگزاری که من خوشم بیاد ازش این میشه آخرش ولی باز خدا رو شکر تبرئه شدین ولی خواهشا همون جو مثبت و عکسهای زیبا و جذاب و مطالب شادی که میذاشتین بازم بذارین

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