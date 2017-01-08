خبر جدید اشوان برای طرفدارانش/ منتظر سازهای سنتی باشید

به گزارش خبرنگار مهر، اشوان خدا بنده‌لو خواننده موسیقی پاپ کشورمان در نشست خبری که روز یکشنبه ۱۹ دی ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد با اشاره به برنامه‌های اجرایی خود در کنسرت سی و دومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: کوشیده‌ایم تا یکی از متفاوت‌ترین و تازه‌ترین برنامه‌های خودمان را در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی اجرا کنیم و نکته دیگری که می‌توانم در اینجا به آن اشاره کنم، پیش‌بینی برای به‌کارگیری تعدادی از سازهای سنتی از جمله سه‌تار و کمانچه در ترکیب سازبندی است که فکر می‌کنم می‌تواند برای مخاطبان قابل توجه باشد.

رسول ترابی تهیه‌کننده این کنسرت نیز بیان کرد: از یک سال پیش موجی در حوزه موسیقی کشور راه افتاد که خوشبختانه با حضور اشوان جدی‌تر شد و می‌توانیم بدون اغراق بگوییم که این موج از اشوان شروع شد که پس از آن تهیه‌کننده‌ها به شدت دنبال خواننده‌های جدید رفتند چرا که هم من و هم تهیه‌کنندگان دیگر بر این باوریم که حضور این خوانندگان جدید در عرصه اجراهای زنده می‌تواند اتفاقات بهتری را برای ما رقم بزند.

وی ادامه داد: اینکه بدون انتشار آلبوم رسمی، بتوانیم این همه کنسرت برگزار کنیم، خود اتفاق بسیار ویژه‌ای است که نشان‌دهنده پتانسیل خوب اشوان در عرصه موسیقی است. کیفیت آهنگ‌ها در اجرای زنده حتی بهتر از آهنگ‌های اصلی است که ما از این خواننده تا به امروز شنیده‌ایم. به هر حال باید قبول کنیم که نسل جدید موسیقی وارد کار شده و کار را برای رقابت در عرصه تنگ کرده است.

اشوان خدا بنده‌لو نیز در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای گفت: بسیاری از خوانندگان در همه جای دنیا همواره از معرفی ترک‌های جدید خود ترس و واهمه زیادی دارند اما خدا را شکر ما بدون انتشار هیچ آلبوم رسمی، توانسته‌ایم پنج قطعه جدید تولید کنیم و در کنسرت‌هایمان ارائه دهیم که خوشبختانه تا به امروز با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

اشوان خدا بنده‌لو دوشنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۲۲ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران تازه‌ترین کنسرت خود را در چارچوب برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر اجرا می‌کند.