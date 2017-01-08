به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون با رویکرد صادرات، در جمع خبرنگاران درباره عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفت: کیک اقتصاد کشور در سال های گذشته کوچک شده بود و نه تنها بخش تعاون بلکه هیچ یک از بخشهای وابسته به اقتصاد در این سال ها رشد نکرده که انتظار داشته باشیم سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی محقق شود. ضمن اینکه یک مشکلی به وجود آمد که سهام عدالت از سبد تعاون خارج شد که در حال تلاش هستیم تا سهام عدالت را در سبد تعاون مجدد احیا کنیم.

وی با اشاره به افزایش سهم تعاون در دولت یازدهم گفت: اوایل دولت سهم تعاون از اقتصاد کمتر از ۴ درصد بود که این سهم را افزایش دادیم که امیدواریم در سال ۹۶ سهم این بخش افزایش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر در نظر گرفتن اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی و ۱.۵ میلیارد دلاری برای بخش اشتغال گفت: با این اعتبارات اشتغال کشور مبتنی بر تعاونی ها و اجتماع محور خواهد بود.

ربیعی ادامه داد: با توجه به اینکه اشتغال کشور در جهت خدمات مولد در حال جهت گیری است در این زمینه تعاونی‌های مناسبی از جمله تعاونی‌های توسعه عمران شهری ایجاد شدند که آیین نامه آن در قالب سند توسعه اشتغال نیز در دولت مطرح می‌شود که فعالیت‌های عمران شهری به تعاونی‌های شهری واگذار شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در بخش‌های تامین نیاز نیز یک خوشه صنعتی با ۶۰ تعاونی ایجاد شد که آمار بسیار خوبی است. علاوه بر این تالار گفتگو و نمایشگاه دائمی را برای تعاونی ها ایجاد کردیم تا با یکدیگر یک هم افزایی دورن بخشی ایجاد کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از ایجاد نمایشگاه‌های مجازی تا پایان سال برای دسترسی بهتر به خدمات و تولیدات تعاونی‌های کشور خبر داد.

ربیعی ادامه داد: معتقد هستیم در بخش گردشگری و حوم‌گردی تعاونی‌ها می‌توانند موثر باشند و در چند استان این بخش را فعال کردیم. در بخش صنایع دستی نیز زمینه رشد تعاونی ها وجود دارد که ورود کردیم. همچنین در روستاهایی که تولیدات منطقه ای صورت می گیرد بانک توسعه تعاون را مامور کردیم تا در مناطقی که ظرفیت تولیدات روستایی و منطقه‌ای وجود دارد تسهیلات لازم پرداخت شود تا تولیدات این مناطق برای کشاورزان و سایر ساکنان مقرون به صرفه باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سیاست های ما در حوزه ایجاد تعاونی‌ها موثر بوده و توانستیم تعاونی‌های پایدار را ایجاد کنیم گفت: متاسفانه محورهای توسعه محلی و منطقه ای را با تصورات غلط پرورش داده‌ایم. تصور این است که فولاد و پتروشیمی‌های بزرگ عامل رونق مناطق هستند، ضمن اینکه من این صنایع بزرگ را نفی نمی کنم اما این صنایع اشتغال محور نیستند بنابراین باید مبتنی بر مزیت های محلی فعالیت کنیم و در این مناطق رشد کنیم.

وی تصریح کرد: باید باور کنیم که سرمایه گذاری و تولید یک محصول کوچک مانند نخود یا زعفران می تواند منجر به رشد آن منطقه شود.