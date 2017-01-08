فرشید باقری به دنبال رضایتنامه برای جدایی از استقلال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید باقری هافبک میانی تیم استقلال که در ابتدای فصل از تیم صبا به جمع آبی پوشان پیوسته بود، به منظور جدایی از استقلال رسما از این تیم درخواست رضایتنامه کرد.

باقری طی نیم فصل حضورش در استقلال فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد و بارها از ترکیب ثابت تا سکو نشینی رفت و برگشت، اما هرگز نتوانست اعتماد سرمربی استقلال را به خود جلب کند.

از هفته های پایانی نیم فصل نخست زمزمه هایی در خصوص جدایی وی در نیم فصل دوم از استقلال شنیده می شد. این بازیکن رسما خواهان جدایی از استقلال شد.