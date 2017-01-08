تقدیر از مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه ای از مدیرکل و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به مناسبت برگزاری شایسته دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه که در آبان ماه سالجاری برگزار شد تقدیر و تشکر کرد.

پیرو ارائه گزارش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در خصوص برگزاری سیصد و شانزدهمین نمایشگاه کتاب استانی و دوازدهمین نمایشگاه کتاب سراسری استان کرمانشاه، دکتر صالحی امیری از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تجلیل کرد.

کسب رتبه دوم اثر برگزیده هنرمند کرمانشاهی در نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی

رتبه دوم اثر برگزیده هیئت داوران در بخش برگزیده های لباس مردانه « نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی» توسط فرحناز امیدی از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه کسب شد.

کارگروه ساماندهی مدو لباس کشور در راستای تحقق اهداف سبک زندگی اسلامی و ایرانی و استفاده از قابلیت های طراحی و دوخت و تولید در عرصه لباس های عاشورایی و هرچه بهتر برگذار کردن شعائر مذهبی و عاشورایی و تأثیر آن در شئونات مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه و کارکرد آن در سبک زندگی اسلامی و ایرانی، نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی را در دو بخش اصلی و جنبی برگزار کرد.

در این نمایشگاه فرحناز امیدی از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه دوم، اثر برگزیده هیئت داوران در بخش برگزیده های لباس مردانه شد.

تعظیم شعائر و احیای فرهنگ غنی اسلامی، ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایده ها و طرح های لباس مذهبی، عزاداری و عاشورایی، ارج نهادن به زحمات پیشکسوتان، چهره های ماندگار و فعالان این عرصه، بررسی نقش لباس و کاربرد آن در ایام محرم و شیوه های انتقال فرهنگ عاشورا از جمله اهداف این نمایشگاه بود.

نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی از 25 مهر ماه تا اول آبان ماه همزمان با دهه دوم ماه محرم در تالار وحدت برگزار شد.

کرمانشاه آماده میزبانی نخستین جشنواره بین‌المللی اقوام

مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: کلیه برنامه‌ریزی‌های رسانه‌ای، محیطی و شبکه‌های اجتماعی برای میزبانی نخستین جشنواره بین‌المللی اقوام در کرمانشاه انجام‌شده است.

قبادپور بابیان این مطلب که توجه به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی به‌نوبه خود می‌تواند زنده کننده ارزش‌های اصیل گذشته باشد، ابراز داشت: کمیته فرهنگی نخستین جشنواره بین‌المللی اقوام در کرمانشاه طی جلسات و پیگیری‌های مداوم از هفته‌های گذشته تاکنون توانسته برنامه‌ریزهای همه‌جانبه‌ای را در خصوص اطلاع‌رسانی هر چه قوی‌تر این رویداد بزرگ فرهنگی انجام دهد.

وی در ادامه به تهیه و تنظیم تیزرهای ویژه این جشنواره اشاره کرد و افزود: در خصوص تبلیغات تلویزیونی نماهنگ‌ها و تیزرهای تبلیغاتی، در بخش رسانه‌های محلی و مطبوعاتی درج فراخوان و پوشش خبری و برای نسل جوان نیز در قالب شبکه‌های اجتماعی کانال‌های اختصاصی را برنامه‌ریزی و طراحی کرده‌ایم.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در انتها در رابطه با تبلیغات محیطی ویژه نخستین جشنواره بین‌المللی اقوام اظهار داشت: با هماهنگی شهرداری کرمانشاه بنرها، استندها و پوسترهای ویژه تبلیغات این روزها را تهیه‌کرده‌ایم که باتوجه به شرایط جوی حاکم بر فضای استان در روزهای پایانی تا شروع جشنواره در سراسر استان نصب خواهد شد.