جهاد کشاورزی همواره حامی و پشتیبان کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهاجری ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از کشاورزان و تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان آبیک که با حضور علی رحمانی فرماندار و کشاورزان برگزار شد اظهار کرد: یکی از فاکتورها و مولفه های جهاد کشاورزی همدلی، تعامل و همکاری با کشاورزان و فعالان این بخش است.

وی افزود: امروز باید با پشتوانه و تلاش مضاعف به کشاورزان فرصت دهیم و همه حال در کنار آنان باشیم و کشاورزان باید این اطمینان را پیدا کنند که جهاد کشاورزی خانه امن آنهاست.

مهاجری تصریح کرد: متاسفانه بهره برداری بی رویه از منابع زیر زمینی باعث ایجاد مشکل برای دشت قزوین شده است که باید چاره ای در این زمینه اندیشیده شود.

قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : در کشور ما باید کشاورزی به روشهای نوین مجهز شود تا بتوانیم بهره وری را در هکتار ارتقا دهیم.



مهاجری اضافه کرد: اجرای سیستم های نوین آبیاری و گلخانه از جمله طرح های مهم جهادکشاورزی است که بایدکشاورزان از مزایای آن بهره مند شوند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت : بخش کشاورزی شاخصه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و به حمداله طی دو سال گذشته بخش کشاورزی استان رشد خوبی داشته است.

حجت الاسلام محمود گروسی افزود: رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نقطه اتکای اقتصاد کشور برای رهایی از وابستگی است.

وی اظهار داشت: امسال سال اقتصاد مقاومتی است و کارها و امورات در همه زمینه ها علی الخصوص بخش کشاورزی باید حول محور اقتصاد مقاومتی باشد.

وی تاکید کرد: استقلال کشور در راستای اقتصاد مقاومتی است بنابراین باید در این جهت حرکت کرد.

در ابتدای این جلسه بیژن لطفی مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک گزارشی از وضعیت کشاورزی این شهرستان ارائه کرد.

در پایان از ۱۰ تن از کشاورزان برتر این شهرستان تجلیل شد.