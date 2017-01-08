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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

امام جمعه شهرکرد:

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات است

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات در جامعه است و باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه قمربنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: وقتی یک انسان حق ماموریت را ادا نکند و به سبب اشتباه محاسباتی خارج از وظایف خود وارد عمل شود، نتیجه نفوذ دشمن به داخل خواهد شد.

وی گفت: نباید زمینه برای ورود دشمن و نفوذ دشمن فراهم شود و باید تلاش کنیم  هر فرد یک انسان کامل و دارای هیبت باشد که بر دل دشمنان انقلاب اسلامی رعب و وحشت ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: آنهایی که اقتصاد مقاومتی و تحریم ها را رها کردند و دل را با دل بیگانه انس دادند چه جوابی به اسلام و انقلاب خواهند داد.

وی ادامه داد: مسئولان باید همه جوانب را در امور به دست گیرند و به درستی و صداقت نظارت کنند.

حجت الاسلام نکونام تصریح کرد:مسئولان نباید به گونه ای رفتار کنند که رهبر از آن مایوس شود.

وی افزود: مسئولان باید آن گونه عمل کند که دشمنان اسلام بهراسند و آنها باید امانتدار و تلاش گر خوب برای جمهوری اسلامی ایران باشند.

کد مطلب 3871756

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