مقاومت ملت سوریه نشان دادکه اراده ملت هابا تروریسم قابل تغییرنیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که به منظور دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و مقامات امنیتی سیاسی سوریه به این کشور سفر کرده است دقایقی پیش وارد دمشق شد.

شمخانی در بدو ورود به فرودگاه دمشق در گفتگو با خبرنگاران هدف از سفرش به سوریه را ادامه رایزنی های نزدیک مسئولان عالی دو کشور برای ارتقاء سطح هماهنگی و همکاری مشترک میان سه کشور ایران، سوریه و روسیه در مبارزه با تروریسم عنوان کرد.

وی گفت: بیش از ۵ سال از مقاومت پیروز دولت و ملت سوریه در برابر تروریسم تکفیری و حامیانش می گذرد و این روند نشان داد که اراده ملت ها با سلاح ارعاب، تحریم و تروریسم قابل تغییر نیست.

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی نظامی و امنیتی میان ایران، روسیه و سوریه، بازپس گیری حلب را نقطه عطفی در تحولات بحران سوریه دانست و تاکید کرد: همزمان با افزایش هماهنگی های نظامی برای مقابله با تروریسم تکفیری، فعال سازی بیش از پیش ظرفیت های سیاسی برای دستیابی به راهکاری فراگیر به منظور حفاظت از آتش بس و آغاز گفتگوی مسلحین با دولت سوریه الزامی است.

شمخانی رویکرد غیر سازنده برخی کشورهای غربی و منطقه ای به بحران سوریه را در افزایش تنش های سیاسی نظامی تأثیرگذار دانست و افزود: یگانه مرجع تعیین کننده آینده سیاسی سوریه مردم این کشور هستند و تجربه ۵ سال گذشته نشان داد که نمی توان با استفاده ابزاری از تروریسم، لشکرکشی نظامی و اشکال غیر قانونی، اراده خارجی را بر مردم این کشور تحمیل کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی که در صدر هیئتی به دمشق سفر کرده است در نخستین برنامه این سفر تا دقایقی دیگر با بشاراسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد.