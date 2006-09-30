"واكسيما" ؛ اولين واكسي تلفني ايران / گزارش خواندني مهر از يك نمونه خود اشتغالي

وقتي گفت شغلش "واكسي تلفني است همه دوباره پرسيدند "چي؟ تاكسي تلفني ؟" اما در جواب فهميدند كه درست شنيده اند و واكسي تلفني شغل "علي 2000" چرخي است. فردي كه مدعي است اولين و تنها ترين واكسي تلفني ايراني است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، علي 34 ساله هرگز نام فاميلش را فاش نكرده است. در آدرس ايميل خود از كلمه "واكسيما "استفاده كرده و سالها پيش درهتلي در جزيره كيش كار مي كرده و ايده ساختن سه چرخه و واكسي سيار و امروزي را براي اولين بار از عكسي در مجله اي ايتاليايي به دست آورده و به اين ترتيب به همه دوستان و آشنايان ثابت كرده كه مي شود واكسي شيك بود و بدون التماس و اصرار كفش هاي آدم هاي ديگر را واكس زد.

هر روز سر ساعت 9 صبح كارش را شروع مي كند و پايان وقت اداري واكس زدنش به فصل ها و زمان تاريك شدن هوا بستگي دارد.

كارش هم با چك كردن ايميل ها و پيام هاي كوتاه تلفن همراهش شروع مي شود. گرچه تحصيلات ابتدايي دارد اما با سر زدن به شركت هاي معتبر و معاشرت با مشتريان خارجي مي تواند به اندازه نياز ازعهده زبان هاي انگليسي ،عربي ، ارمني و... بر آيد. به همين دليل هم روي كارت ويزيتش كلمات لاتين نوشته تا توريست ها بتوانند با او و شغلش بيشتر آشنا شوند.

اولين واكسي تلفني ايران ، روزش را با روي خوش و گفتن روز به خير به مشتريان خاص خود آغاز مي كند. به گفته خودش مشتريان او آدم هاي درست و حسابي هستند. از جراح و وكيل گرفته تا كاركنان خبرگزاري فرانسه و بزرگ ترين سرمايه داران و اهالي سينما. حتي يواشكي و با اشاره گفت بيني اش را هم يكي از مشتريان دائمي اش عمل كرده و آن قدر دوست وآشنا دارد كه مي تواند تا سه بار ديگر هم دماغش را مجاني عمل كند!

برنامه هفتگي اش را همراه سه چرخه مدرنش به نقاط بالاتر از خيابان كريم خان زند مي برد و طبق وقت قبلي به مشتري ها سر مي زند. در مورد قيمت هم تيپ آدم ها برايش در درجه اول اهميت قرار دارد هر چه خوش تيپ ترباشي واكس كفشت گران تر مي شود.

نمي داند نرخ واكس كفش ها را بگويد يا نه چون به گفته خودش چند روزنامه خارجي با او گفتگو داشته اند و عده اي به دروغ درآمد او را ماهي 500هزار تومان اعلام كرده اند و اين درحالي است كه در روزهاي ابري و باراني كار و كاسبي كساد است وشايد درآمد اش حدود 10تا 15 هزار تومان باشد.

از شخصيت هاي معروف سينمايي نام مي برد و مي گويد كفش مهران مديري را با هزار تومان واكس مي زنم و براي مراجعات تلفني بايد حداقل 10 نفر واكس بخواهند در غير اين صورت دركافي شاپ هاي معروف تهران مي نشيند و براي مشتريان دائمي اين مكان ها واكس ميزند و چرخش را براي تبليغ جلوي در ورودي همان كافي شاپ ها مي گذارد .

بعضي وقت ها كه دوستانش با شوخي مي گويند " علي 2000 چرخ واكسي تلفني تو ندزدن " مي گويد:" نگران نباشيد ترمزدستي اش دزد گير دارد"چون با ابتكار خود جعبه مدرني روي سه چرخه ساخته و وسايل واكس،عطر و ضبظ پخش سي دي را در آن گنجانده تا بر روي بند كفش مشتريان عطر بزند و در فاصله زماني اي كه دمپايي به آنها مي دهد براي سر نرفتن حوصله شان برايشان موزيك مي گذارد تا هميشه مشتري او باشند.

علي 2000 ، عاشق سينماست و در فيلم سينمايي "آتش بس" نقش كارگري را داشته كه بازيگر اصلي زن را در فرغون انداخته است. به نظرش به يكي از بازيگران سينمايي خارجي شباهت دارد. دلش مي خواهد با شهردار تهران درباره سر و سامان دادن به اوضاع واكسي ها حرف بزند و ايده هايش را مطرح كند.

شغلش را دوست دارد و ايجاد آژانس واكس زني در كنار كار سينمايي از بزرگترين آروزهايش است، دلش به حال كفاش هايي كه مجبورند براي در آرودن يك لقمه نان مدام با هم دعوا كنند مي سوزد. مي خواهد وبلاگي درست كند تا به همه آدم ها در مورد درست واكس زدن و خطرات استفاده از بعضي كفش ها و بيماري هاي قارچي ناشي ازآن توضيح بدهد.

علي با ديدن عكس واكسي هاي تركيه اي و... كه داراي شناسنامه و مجوز كار هستند دلش مي گيرد و مي خواهد روزي برسد كه تنش هاي ميان مشتري ها و واكسي ها از بين برود.

در مدت 14سالي كه مشغول به اين كار است تعداد زيادي از آدم ها به قول خودش فيلمش كرده اند و با ديدن آدرس ايميل و شماره موبايل و تلفن و كلمات انگليسي بر روي سه چرخه مدرن و دست سازش او را به باد تمسخر گرفته اند.

اما او باز هم به كار خود ادامه مي دهد و معتقد است "روزي رسان خداست " و همان طور كه از 7سال پيش تا به حال با رفتن به اين شركت و آن شركت ايميل زدن و كار با اينترنت را ياد گرفته و بدون خواندن درسهاي نقشه كشي و ... و تنها با چند گچ و گونيا توانسته سه چرخه اي با تجهيزات كامل ابداع كند به ساماندهي به اوضاع واكسي ها هم اميدوار است.

آلبوم عكس هايي كه با كارگردانان و بازيگران مطرح سينماي ايران دارد سرگمي ديگر مشتريان او در هنگام واكس خوردن كفش هايشان است ، موبايلش مدام زنگ مي خورد وبايد به موقع سر قرار برسد،دوست ندارد راجع به نظر خانواده اش در خصوص اين شغل حرفي بزند و در مورد زندگي خصوصي اش فقط به ذكر مجرد بودن بسنده مي كند وراه يكي از خانه هاي شمال شهر را با سه چرخه اش در پيش مي گيرد و مي رود.

هنوز صداي صحبت تلفني اش كه ظاهرا با يكي از مشتري هاي دائمي آن طرف مرزهاست به گوش مي رسد كه مي گويد "بچه ها گفتند عكسم رو تو كافي شاپ لس آنجلستون انداختين آقا دست شما درد نكنه خودمم تو اينترنت ديدم....

علي مي رود اما نوشته زرد رنگ روي جعبه سرمه اي واكسش هنوز ديده مي شود: "روز خوبي داشته باشيد..."!