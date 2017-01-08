۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

ناظم الشریعه در گفتگو با مهر:

تمام مربیان تیم ملی و امید لیگ برتر فوتسال را زیرنظر دارند

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران می گوید مربیان این تیم و تیم امید، لیگ برتر فوتسال را برای دعوت بهترین بازیکنان زیرنظر دارند.

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اردوی بهمن ماه تیم ملی فوتسال، گفت: ما هفتم یا هشتم بهمن اردوی خود را برگزار می کنیم و بازیکنانی را دعوت می کنیم که تا الان فرصت زیادی برای نشان دادن توانایی های خود نداشتند.

وی افزود: تمام مربیان تیم ملی بزرگسالان و تیم امید لیگ برتر را زیرنظر دارند. آنها با حضور در شهرهای مختلف کمک می کنند تا بهترین بازیکنان را دعوت کنیم. ضمن اینکه خودم با مربیان لیگ در ارتباط هستم و شرایط بازیکنان را بررسی می کنم.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: اردوی بهمن ماه برای ما اهمیت زیادی دارد. باید بازیکنانی که تا الان فرصتی برای بازی نداشته اند را دعوت کنیم.

