لزوم تبیین نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی به صورت خلاقانه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه ریزی برنامه های کمیته کارگری و کارفرمایی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان همدان خبر داد.

توصیفیان گفت: دیدار نمایندگان تشکل های کارگری، کارآفرینی و تعاون گران با مقامات استان، غبارروبی مزار مطهر شهدا در همدان و شهرستان های تابعه، برگزاری مراسم جشن بزرگ کارگری و کارفرمایی و برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح کارگران استان از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

وی دیدار با خانواده های شهدای کارگری در استان، شرکت در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه با حضور آحاد کارگران و نمایندگان تشکل های صنفی را نیز از دیگر برنامه های این کمیته در ایام دهه فجر برشمرد.

وی در بخش دیگری با اشاره به برنامه های فرهنگی ورزشی این کمیته در ایام دهه فجر عنوان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی کارگران در رشته های فوتسال، والیبال، طناب کشی و پیاده روی وکوهنوردی کارگران از برنامه های ورزشی در این ایام فرخنده است.

توصیفیان افزود: این برنامه ها در تمامی شهرستان ها اجرا خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه نقش و حضور فعال قشرهای مختلف از جمله کارگران در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را برجسته خواند و تاکید کرد: کارگران قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند که همواره نقش خود را در مسیر انقلاب به خوبی ایفا کرده اند و به همین خاطر امروز نقش کارگران در رونق اقتصاد کشور برجسته و ممتاز است.

مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: آن چه انقلاب اسلامی را پیروز کرد رهبری های خردمندانه امام (ره) و وحدت کلمه و اتحاد مردم بود.

وی اظهار امیدواری کرد: با وحدت و اتحاد و حرکت در مسیر ولایت و رهبری، این انقلاب و نهضت اسلامی به صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر(عج) سپرده شود.

وی با بیان اینکه در برنامه‌های دهه فجر امسال، تبیین نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد خلاقانه مورد نظر است، افزود: قشر کارگران و تعاونگران با برپایی باشکوه جشن‌های دهه فجر و همگام با دیگر مردم ولایت مدار در راهپیمایی یوم‌الله۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد تا بار دیگر حضور آن ها لرزه بر اندام دشمنان اسلام بیندازد.