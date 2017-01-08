به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در سیصد و نوزدهمین جلسه شورا با اشاره به تردد وسایل نقلیه ممنوعه در بزرگراه های تهران گفت: برای چندمین بار است که تردد موتور سیکلت های ممنوعه در بزرگراه نیایش ایجاد رعب و وحشت در شهروندان می کند.

وی ادامه داد: لذا هم به خودمان ، شهرداری و هم به پلیس راهور تذکر می دهم که می بایست اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی جدی تر گرفته شود.



شاکری افزود: این دوربین های ثبت تخلف در بزرگ راه ها و معالبر شهر باید در این چنین مواردی ثبت تخلف کنند و دستگاه های مسئول متخلف را مشمول اعمال قانون نمایند. این امر در مورد خودروهایی که اقدام به لایی کشیدن در بین خودروها و حرکات مارپیچ می کنند نیز صدق می کند.



رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود به پروژه زیر گذر آرش-اسفندیار اشاره کرد و گفت: این پروژه در طرح جامع حمل و نقل نبود اما به تدریج از طریق خود منطقه نسبت به ایجاد آن اقدام شد.



وی ادامه داد: در حالی که سیاست گذاری اجرای چنین پروژه هایی با منطقه نیست عنوان می شود که منطقه خود اقدام به ساخت آن کرده و این در حالی است که عنوان می شود از بودجه خود منطقه ۳ بهره گرفته شده است که این هم یک تخلف دیگر است و این در حالی است که در حال حاضر درخواست تخصیص بودجه نیز داده اند.



شاکری اضافه کرد: در این پروژه مشارکت بخش خصوصی نیز وجود خارجی ندارد و از همه مهمتر اینکه این پروژه تحلیل ترافیکی ندارد. لذا درخواست ما این است که تا تصویب موارد مورد ابهام و تخلف جلوی این پروژه گرفته شود، تا نیاز به دوباره کاری نباشد.



مهدی چمران نیز پیشنهاد کرد: ابعاد این پروژه در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا بررسی شود تا سرنوشتی مانند زیر گذر امیر کبیر پیدا نکند.