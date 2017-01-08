لزوم نظارت بر تولید نان از مزرعه تا سفره

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار مدیر عامل و کارکنان شرکت غله منطقه ۲ کشور اظهار کرد: گندم به عنوان ماده اولیه غذای بشر از جایگاه ویژه ای در کشور ما برخوردار بوده و در عین حال همواره غذا سلاح ملت ها بوده است زیرا دشمن اولین کاری که برای در مضیقه انداختن یک کشور انجام می دهد تحریم غذایی است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با بیان اینکه در چندین آیات و روایات به موضوع نان و غذا اشاره شده است، اضافه کرد: این ها همه نشان از اهمیت و جایگاهی است که تغذیه، خوردن و آشامیدن در سلامت جسم و روح آدمی دارد زیرا انسان سالم قادر خواهد بود برای تامین معاش و مایحتاج زندگی روزمره و آینده خود کار و امنیت غذایی خود را تامین کند.

وی، با ابراز رضایت از کیفیت نانی که در حال حاضر بر سفره های مردم استان است، تصریح کرد: حفظ و ارتقای در این بخش نیازمند رسیدگی و حمایت از دست اندرکاران چرخه تولید نان اعم از کشاورزی، صاحبان کارخانجات آرد، ذخیره سازی و نانوایان است.

آیت الله طبرسی، با ابراز خرسندی از اینکه ، امروز در این دیدار مدیرعامل شرکت غله منطقه ۲ کشور بر دو موضوع مهم بشارت دادند ، افزود: یک مورد درباره عدم نیاز به واردات گندم به کشور و خودکفایی در این بخش است و دیگر هم در باره ذخیره گندم برای این منطقه برای مدت ۸ ماه آتی است؛ که هر دو خبر برایم مسرت بخش بود.

وی، با یادآوری اینکه در سال ۸۲ نیز جشن خودکفایی گندم قرار بود برگزار شود، ادامه داد: امروز موضوع خود کفایی گندم از آن دسته موضوعات مهمی است که برای کشوری با شرایط تحریم، مایه افتخار ، مسرت و موفقیتی بزرگ است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، در ادامه گندم را یک تولید استراتژیک دانست و گفت: اگر امروز ترکمنستان واردات گاز را بر ما قطع کرده این مشکل می تواند با صرفه جویی، جایگزینی سوخت های جایگزین در بخش های غیر خانگی مرتفع شود، در حالیکه وابستگی به واردات گندم و کمبود این محصول استراتژیک نه تنها جایگزینی ندارد بلکه مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد.

آیت الله طبرسی، ضمن تاکید بر رعایت بهداشت تولید نان، توجه به موضوع کم فروشی در این بخش، افزود: تولیدات نان در کشور ما و استان مازندران بایستی برای جوامع اسلامی الگو و نمونه باشد.

وی ادامه داد: در گذشته های دور در آئین شهرداری احکام امر به معروف و نهی از منکر وجود داشت که این احکام مربوط به قرن های پنجم و ششم هجری بود، در بخشی از این آئین که مربوط به تولید و تهیه آرد و نان برای مردم بود بندهایی وجود داشت که همگی تاکید بر رعایت بهداشت و سلامت آرد و نان و پرهیز از کم فروشی در وزن آرد و خمیر گیری (چونه) داشت.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران ، متذکر شد: برخی وظایف در چرخه تهیه نان از مزرعه تا سفره همچون، خرید گندم از کشاورزان و ذخیره سازی، بر عهده شرکت غله است که باید در این حوزه بخش نظارتی را قوت بخشد و دستگاه های و سازمانهای دیگر اعم از جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت استان و شرکت های خدمات رسان برای عرضه این غذای مهم از همه ظرفیت ها بهره گیرند تا نانی با کیفیت، بدون دور ریز و با ماندگاری بالا بر سر سفره های مردم برده شود.

آیت الله طبرسی، افزود: سالهای سال بنا است، نان هایی در کشور تولید شود که ماندگاری زیادی داشته باشد ولی هنوز این مهم محقق نشده است که امیدواریم عملیاتی شود؛ زیرا معتقدیم نان به عنوان برکتی که در دین ما به آن حرمت گذاشته شده نباید اسراف شده و به دور ریخته شود.

وی در پایان از همه کسانی که در امر تهیه و تولید نان در استان وظایفی دارند تقدیر و بر لزوم توجه به تولید و خرید گندم با کیفیت تاکید کرد.