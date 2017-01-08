کاریکاتوریست البرزی برگزیده جشنواره جهانی هنر مقاومت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان البرز، اختتامیه چهارمین جشنواره هنر مقاومت با حضور مسئولان و هنرمندان و با پیام فرزند شهید «نمر باقر النمر» آغاز و با معرفی برگزیدگان خود به پایان رسید.

آئین اختتامیه این جشنواره با تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم سعید اسدالهی و رونمایی از تندیس شهید باقر النمر اثر استاد نادر قشقایی آغاز شد و با رونمایی از کتاب چهارمین دوره جشنواره هنر مقاومت و اهدای جوایز به برگزیدگان به پایان رسید.

شایان‌ذکر است جایزه اول و تندیس طلایی جشنواره جهانی هنر مقاومت با حضور بهترین کاریکاتوریست‌های ٧٧ کشور جهان به «آرش فروغی» از هنرمندان البرزی و عضو خانه کاریکاتور البرز رسید.