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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

با برگزاری آئین اختامیه؛

کاریکاتوریست البرزی برگزیده جشنواره جهانی هنر مقاومت شد

کاریکاتوریست البرزی برگزیده جشنواره جهانی هنر مقاومت شد

کرج – چهارمین جشنواره هنر مقاومت با معرفی برگزیده‌ها به کار خود پایان داد و کاریکاتوریست البرزی برگزیده این جشنواره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان البرز، اختتامیه چهارمین جشنواره هنر مقاومت با حضور مسئولان و هنرمندان و با پیام فرزند شهید «نمر باقر النمر» آغاز و با معرفی برگزیدگان خود به پایان رسید.

آئین اختتامیه این جشنواره با تجلیل از خانواده  شهید مدافع حرم سعید اسدالهی و رونمایی از تندیس شهید باقر النمر اثر استاد نادر قشقایی آغاز شد و با رونمایی از کتاب چهارمین دوره جشنواره هنر مقاومت و اهدای جوایز به برگزیدگان به پایان رسید.

شایان‌ذکر است  جایزه  اول و تندیس طلایی جشنواره جهانی هنر مقاومت با حضور بهترین کاریکاتوریست‌های ٧٧ کشور جهان به «آرش فروغی» از هنرمندان البرزی و عضو خانه کاریکاتور البرز رسید.

کد مطلب 3871787

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