به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی بعد از جلسه با مهدی تاج درباره وضعیت کارلوس کی روش و استعفای سرمربی تیم ملی گفت: من سمتی در تیم ملی فوتبال ندارم. وقتی حرف می زنم رسمی نیست. به عنوان یک آدم مطلع که مسائل را تحلیل می کند حرف می زنم. حتما امروز تاج در جلسه هیات رئیسه هم این موضوع را موشکافانه مطرح می کند.

وی افزود: نظر تاج و مجموعه جدایی کارلوس کی روش از تیم ملی فوتبال نیست و ایشان حفظ می شود. ضمن اینکه بین کی روش و مربیان باشگاه ها باید تعاملی ایجاد شود بخصوص برانکو که بین آنها شکافی ایجاد شده است.

عابدینی درباره اینکه افشین پیروانی گفته بود اگر مقام و منصبی ندارید سکوت کنید که به نوعی کنایه به صحبتهای عابدینی بوده است، یادآور شد: در این مدت تقریبا اکثر مربیان موضع گرفتند چه مخالف چه موافق. مردم هم موضع گرفتند. وقتی موضوع تیم ملی است، هیچکس مالک آن نیست. مالک تیم ملی مردم هستند. هرکسی حق دارد همانطور که برایش هورا می کشد، نظرش را هم بگوید. آقایان متوجه باشند چه می گویند و کجا هستند و در چارچوب موازین اخلاقی حرف بزنند. همه حق دارند نظرشان را بدهند ولی پیشنهادم این است که نظر وفاق بدهند که این اختلافات جمع شود.

سرپرست کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره اینکه اینبار استعفای کی روش کتبی بوده و چقدر احتمال جدایی وی وجود دارد، تصریح کرد: اینجا دو اراده وجود دارد. یکی فدراسیون فوتبال و دیگری کی روش. اراده فدراسیون فوتبال بر جمع کردن این ماجرا است.

عابدینی درباره اینکه کی روش چه زمانی به ایران باز می گردد؟ گفت: نمی دانیم. باید دعوتش کنند تا بیاید.

وی در پاسخ به این سئوال که چقدر امیدوار است این ماجرا حل شود و آیا کی روش حاضر به پذیرفتن شرایط می شود؟ گفت: به هر حال قرار است تصمیم بگیرند این وفاق ایجاد شود. من که آقای کی روش نیستم. سئوالی بپرسید که بتوانم پاسخ بدهم.

سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص اینکه در گذشته کی روش با مربیان دیگری از جمله امیر قلعه نویی، کرانچار، ژوزه و خود برانکو درگیر شده بود، با کنایه به افشین پیروانی، گفت: بعضی ها که ادعا می کنند دیگران باید سکوت کنند، مسئولیتشان را تعریف کنند. آنها چه مسئولیتی داشته و چه کار کرده اند؟

وی افزود: ایشان (پیروانی) راست می گوید! همه که مسئول نیستند. من نمی خواهم وسط دعوا نرخ تعیین کنم. شرایط موجود شرایط وفاق است. باید سعی کرد این وضعیت جمع شود وگرنه رئیس فدراسیون تصمیم خودش را می گیرد.