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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اسفراین خبر داد:

مشاهده و تصویربرداری از ۳ قلاده پلنگ در پارک ملی ساریگل

مشاهده و تصویربرداری از ۳ قلاده پلنگ در پارک ملی ساریگل

اسفراین- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اسفراین گفت: در سرشماری از حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ساریگل از سه قلاده پلنگ تصویربرداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی روح الله لایق اظهار کرد: این سه قلاده پلنگ طی دو نوبت و بافاصله زمانی ۲۴ ساعت در دو منطقه جداگانه مشاهده‌شده است.

وی افزود: دریکی از مشاهدات دو قلاده پلنگ نر و ماده حدود ۴۰ دقیقه در منطقه باکمال آرامش حضور داشتند و از آن‌ها عکس و فیلم تهیه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اسفراین تصریح کرد: پارک ملی ساریگل یکی از بهترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در شمال شرق کشور است و امنیت و وجود طعمه مناسب سبب شده این‌گونه منحصربه‌فرد و کمیاب مناطق سالوک و ساریگل را برای زیست انتخاب کند.

کد مطلب 3871791

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