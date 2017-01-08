مشاهده و تصویربرداری از ۳ قلاده پلنگ در پارک ملی ساریگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی روح الله لایق اظهار کرد: این سه قلاده پلنگ طی دو نوبت و بافاصله زمانی ۲۴ ساعت در دو منطقه جداگانه مشاهده‌شده است.

وی افزود: دریکی از مشاهدات دو قلاده پلنگ نر و ماده حدود ۴۰ دقیقه در منطقه باکمال آرامش حضور داشتند و از آن‌ها عکس و فیلم تهیه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اسفراین تصریح کرد: پارک ملی ساریگل یکی از بهترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در شمال شرق کشور است و امنیت و وجود طعمه مناسب سبب شده این‌گونه منحصربه‌فرد و کمیاب مناطق سالوک و ساریگل را برای زیست انتخاب کند.