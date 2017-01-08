درگیری مسلحانه بین محیط بانان و شکارچیان در منطقه «سفیدکوه»

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته طی دو سال اخیر در خصوص بالا بردن سطح امنیت مناطق حفاظت شده با ایجاد گشت های شبانه روزی محیط بانان و از همه مهم تر نصب دوربین های تله ای به صورت مخفی در مناطق حساس حفاظت شده توانسته ایم این مناطق را برای متخلفان نا امن کنیم.

وی با بیان اینکه در این راستا به محض ورود متخلفان به منطقه به طور فوری نیروهایی اجرایی مطلع و متخلفان را با مدرک اثبات شده دستگیر می کنند گفت: بر همین اساس شب گذشته نیروهایی اجرایی «سفید کوه» خرم آباد توسط دوربین های تله ای از ورود شکارچیان به منطقه ای در سفید کوه خرم آباد مطلع می شوند که ۴ متخلف تا بن دندان مسلح به همراه سه اسلحه جنگی «ام یک» و مقادیر قابل توجهی مهمات جنگی وارد منطقه شده اند.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه ماموران در ساعت ۲۴ نیمه شب با وجود شرایط بدی آب و هوا که بسیار سرد و پر از برف بوده عازم کوه می شوند و پس از ساعت ها کوهنوردی در ساعت ۳ بامداد محل تجمع شکارچیان متخلف را شناسایی می کنند گفت: متخلفان برای رهایی از دست محیط بانان اقدام به تیر اندزای بی مهابا به آنها می کنند که در نهایت در کشاکش درگیری دو نفر از شکارچیان متخلف دستگیر و دو نفر دیگر از آنها متواری می شوند.

فتحی بیرانوند تاکید کرد: به وسیله تلفن همراه این دو نفر شناسایی شده که به زودی آنها نیز دستگیر می شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه از این متخلفان لاشه دو راس کل و بز به همراه سه قبضه اسلحه جنگی «ام یک» و مقادیری فشنگ جنگی کشف شده است گفت: با بازجویی های اولیه پرونده این متخلفان برای برخورد قانونی به دادگستری خرم آباد ارسال شد.

مدیر کل محیط زیست لرستان طبق آخرین مصوبه شکار و صید شورای عالی محیط زیست جریمه شکار کل و بز مبلغ ۱۰ میلیون تومان و همچنین حبس ۵ سال برای شکارچیان سابقه دار بوده که از متخلفان اخذ می شود.

فتحی بیرانوند گفت: همچنین ۳ اسلحه کشف شده از این متخلفان پس ابطال جواز به نفع دولت ضبط می شوند.