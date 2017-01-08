به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سیصد و نوزدهمین جلسه شورا با اشاره به تولید محصولات ارگانیک گفت: در حال حاضر سهم تولید محصولات غذایی ارگانیک نیم درصد است و این نیم درصد نیز در کشور های حاشیه خلیج فارس به فروش می رسد و لذا تولید کنندگان این محصول خود را درگیر مسائلی نظیر راه اندازی غرفه در نمایشگاه محصولات ارگانیک نمی کنند.

وی ادامه داد: باید ساز و کاری فراهم شود تا سهم تولید این محصولات افزایش یابد.



چمران همچنین در ابتدای این جلسه ضمن گرامی داشت ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) به ذکر وقایع تاریخی ایام هفته پرداخت و گفت: نوزدهم دی ماه سالروز قیام خونین مردم قم است، قیامی که با شکل گیری آن و قیام های دیگر زمینه سقوط نظام شاهنشاهی را فراهم آورد . یاد و نام شهدای این قیام را گرامی می داریم.



شهادت حضرت معصومه و نیز شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر در شسال 1230 هجری قمری نیز از جمله مواردی بود که رییس شورا به آن اشاره کرد.



وی افزود: امیر کبیر یک سیاستمدار و یک مصلح اجتماعی بود که امیدواریم زندگی او سرلوحه و سرمشقی برای مسئولان کشور باشد.