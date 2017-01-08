دستگیری شکارچیان ۳ راس گراز وحشی در روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان کرمانشاه، ناصح باباخانی گفت: در پی گشت و کنترل مستمر یگان حفاظت محیط زیست روانسر، ۲ شکارچی متخلف که سه رأس گراز وحشی را شکار کرده بودند، شناسایی شدند.

وی ادامه داد: ادوات شکار این افراد از جمله دو قبضه اسلحه شکاری گلوله‌زنی، یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی و تعدادی فشنگ از این افراد ضبط و توقیف شد.

به گفته رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر، متخلفین پس از واریز میزان ضرر و زیان به حساب محیط زیست، با تنظیم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

باباخانی افزود: لاشه سه رأس گراز وحشی کشف شده نیز با دستور مقام قضایی به روش بهداشتی دفن و معدوم شد.

وی در پایان از مردم درخواست کرد، هر گونه تخلفات زیست محیطی و شکار و صید را با شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ و یا با شماره ۴۶۵۲۷۸۷۹ در میان بگذارند.