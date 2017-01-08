قاتل خاموش بلای جان زن جوان شد/ انتشار گاز بخاری علت حادثه

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه گاز گرفتگی گفت: ساعت ۱۰:۴۲ صبح امروز یک مورد حادثه مشکوک به گاز گرفتگی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی گروه نجات، ۹ را به محل حادثه واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، اعزام کرد.

وی افزود:با حضور نجات گران آتش نشانی در محل حادثه همسایگان اعلام کردند که غیبت این زن طولانی شده و با توجه به اینکه تلفن همراهش در منزل زنگ می‌خورد نگران او شدند و بلافاصله آتش نشانی را در جریان ماجرا قرار داده اند.

ملکی با اعلام اینکه بلافاصله آتش نشانان وارد محل حادثه شدند گفت: با ورود نجات گران آتش نشانی جسم بی حال زنی حدودا ۳۵ ساله در کنار بخاری مشاهده شد.

وی با بیان اینکه آتش نشانان این زن را خارج کرده و علائم حیاتی اش تحت بررسی گرفت گفت: علائم ظاهری این زن و همچنین بررسی تکنسین‌های اورژانس نشان داد که این زن از ساعت‌ها قبل جان خود را از دست داده است.

ملکی با بیان اینکه علت قطعی این حادثه از سوی پزشکی قانونی بررسی و اعلام می‌شود اظهار کرد: شواهد موجود حاکی از این است که این زن جان خود را از دست داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه محل حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی مورد بازبینی قرار گرفت گفت: استفاده از لوله آکاردئونی برای دودکش بخاری، نداشتن «کلاهک اچ» در پشت بام، جدا شدن بدنه دودکش از دیوار و بسته بودن تمامی منافذ سبب انتشار گاز سمی منوکسید کربن در فضا شده بود.