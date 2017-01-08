محموله کفش قاچاق در دلیجان توقیف شد/پلمب ۱۷واحدصنفی متخلف در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی هاشمی اظهار داشت: ماموران انتظامی دلیجان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک و پس از توقف و بازرسی از آن موفق به کشف سه هزار و ۸۹۶ جفت انواع کفش کتانی خارجی که به شیوه ماهرانه ای در کامیون جاسازی شده بود، شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد، افزود: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

پلمب ۱۷ واحد صنفی متخلف در شهرستان ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از اجرای طرح نظارت بر صنوف و پلمب ۱۷ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

پرویز اسدی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی، به منظور ساماندهی واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات صنوف، از واحدهای صنفی در شهرستان ساوه بازدید کردند که در این رابطه ۱۷ واحد کافی شاپ، رستوران، مشاور املاک و کافی نت به علت عدم رعایت ضوابط انتظامی، نداشتن پروانه کسب و تخلفات صنفی پلمب شدند.