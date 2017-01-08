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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

محموله کفش قاچاق در دلیجان توقیف شد/پلمب ۱۷واحدصنفی متخلف در ساوه

محموله کفش قاچاق در دلیجان توقیف شد/پلمب ۱۷واحدصنفی متخلف در ساوه

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: یک دستگاه کامیون حاوی محموله کفش قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس دلیجان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی هاشمی اظهار داشت: ماموران انتظامی دلیجان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک و پس از توقف و بازرسی از آن موفق به کشف سه هزار و ۸۹۶ جفت انواع کفش کتانی خارجی که به شیوه ماهرانه ای در کامیون جاسازی شده بود، شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد، افزود: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

پلمب ۱۷ واحد صنفی متخلف در شهرستان ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از اجرای طرح نظارت بر صنوف و پلمب ۱۷ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

پرویز اسدی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی، به منظور ساماندهی واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات صنوف، از واحدهای صنفی در شهرستان ساوه بازدید کردند که در این رابطه ۱۷ واحد کافی شاپ، رستوران، مشاور املاک و کافی نت به علت عدم رعایت ضوابط انتظامی، نداشتن پروانه کسب و تخلفات صنفی پلمب شدند.

کد مطلب 3871801

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