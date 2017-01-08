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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیرکل بهزیستی اردبیل:

بخش روشندلان کتابخانه‌های عمومی اردبیل تجهیز می‌شود

بخش روشندلان کتابخانه‌های عمومی اردبیل تجهیز می‌شود

اردبیل – مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از برنامه‌ریزی جهت خرید کتاب و تجهیزات با هدف تجهیز بخش روشندلان کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری بعدازظهر یکشنبه در بازدید از کتابخانه مرکزی اردبیل تصریح کرد: در نظر داریم آخرین نسخ کتب بریل منتشر شده توسط بنیاد رودکی را خریداری کرده و جهت استفاده روشندلان در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار دهیم.

وی افزود: به همین منظور لازم است لیست کتب موردنیاز از سوی کتابخانه‌های عمومی استان تهیه شود تا بتوان منابع موردنیاز روشندلان را تهیه کرده و در اختیار آن ها قرار داد.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: علاوه بر این دستگاه برجسته نگار تهیه شده که می‌تواند کتب عادی را به بریل تبدیل کند و این دستگاه در اختیار بخش روشندلان کتابخانه مرکزی قرار می‌گیرد.

ستاری به تأمین برخی تجهیزات برای روشندلان اشاره کرد و گفت: در عین حال در نظر داریم دوره‌های آموزشی ویژه روشندلان و خانواده آن ها با هدف اطلاع‌رسانی از شرایط و ویژگی‌های روشندلان و نیازمندی‌های آن ها برگزار کنیم.

وی همچنین در خصوص پیشنهاد دریافت مشاوره کتاب توسط مهدهای کودک اضافه کرد: توجه به مصرف کتب مناسب ویژه کودکان ضروری است و این طرح استقبال می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین به ضرورت تخصصی سازی کتابخانه‌ها روان‌شناسی بهزیستی تأکید کرد و خواستار حمایت کتابخانه‌های عمومی استان از نصب نرم‌افزارهای مناسب برای ارتقا این کتابخانه شد.

کد مطلب 3871804
محمد میرزایی ناطق

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