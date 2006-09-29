۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۵

طي يك فراخوان عمومي

موسيقي مولانا ساخته مي شود

فراخوان ساخت موسيقي مولانا فردا شب در مراسم "شب موسيقي" اعلام مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر،بر اساس اين فراخوان،خانه موسيقي با مشاركت موسسه گسترش انديشه و عرفان مولانااز تمامي آهنگسازان دعوت كرده است تادر صورت تمايل ،اثري را ويژه مولانا ،شاعر و عارف بزرگ ايراني بسازند.

آهنگسازان تا پايان فروردين ماه سال 1386 فرصت دارند تا اثر خود را به خانه موسيقي ارسال كنند.

لازم به توضيح است كه مراسم شب موسيقي ، به مناسبت هفتمين سال تاسيس خانه موسيقي و گراميداشت ياد و نام مولانا جلال الدين رومي فردا 8 مهر ماه در تالار وحدت برگزار مي شود.

در اين مراسم قرار است علاوه بر اجراي چند گروه موسيقي سنتي و محلي ، از چند موسيقيدان برجسته تجليل و تقدير به عمل بيايد.

 

