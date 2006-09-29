موسيقي مولانا ساخته مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر،بر اساس اين فراخوان،خانه موسيقي با مشاركت موسسه گسترش انديشه و عرفان مولانااز تمامي آهنگسازان دعوت كرده است تادر صورت تمايل ،اثري را ويژه مولانا ،شاعر و عارف بزرگ ايراني بسازند.

آهنگسازان تا پايان فروردين ماه سال 1386 فرصت دارند تا اثر خود را به خانه موسيقي ارسال كنند.

لازم به توضيح است كه مراسم شب موسيقي ، به مناسبت هفتمين سال تاسيس خانه موسيقي و گراميداشت ياد و نام مولانا جلال الدين رومي فردا 8 مهر ماه در تالار وحدت برگزار مي شود.

در اين مراسم قرار است علاوه بر اجراي چند گروه موسيقي سنتي و محلي ، از چند موسيقيدان برجسته تجليل و تقدير به عمل بيايد.