جدال احسن مورد سفارش قرآن است/ دعوت از مجتهدشبستری برای مناظره

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دکتر احمد بهشتی از اساتید حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، در پی استنکاف مجتهد شبستری از مناظره با نماینده مراجع، طی نامه ای به محمد محمدرضایی، مناظره را موجب گره گشایی و جدال احسن را مورد سفارش قرآن دانست.

لازم به ذکر است که چندی قبل، مجتهد شبستری، مراجع عظام تقلید را دعوت به مناظره نمود و آیت الله سبحانی ضمن استقبال از مناظره، دکتر محمد محمدرضایی را به عنوان نماینده خود جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین معرفی کرد ولی تا کنون جناب آقای شبستری، مناظره را نپذیرفته است.

آیت الله احمد بهشتی در مرقومه­ ای خطاب به محمد محمدرضایی چنین نگاشته­ اند:

باسمه تعالی

با عرض سلام حسن انتخاب حضرت آیت الله العظمی سبحانی را به ایشان و جنابعالی تبریک می­ گویم. «صدر من اهله وقع فی محله، جنابعالی بحمد الله هم حوزوی هستید و هم دانشگاهی و با مبانی مراجع معظم کاملاً آشنایی دارید. بسیار به جاست که دوست قدیمی مشترکمان جناب شبستری هم پذیرا شوند و به مناظره پردازد.

خود ایشان هم حوزوی و دانشگاهی اند و به خوبی می ­دانند که این مناظره می ­تواند گره گشا باشد، مگر این که انگیزه­ های دیگری در میان باشد. جدال احسن مورد سفارش قرآن است.

مگر نه امام صاد (ع) شاگردان برجسته خود را مامور می­ کردند که به مناظره و جدال احسن پردازند. موفق و موید و منصور باشید.

احمد بهشتی

۹۵/۱۰/۱۸