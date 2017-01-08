تمام دیکتاتوری ها ساخته آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اسلامی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اساس انقلاب برای درهم شکستن استکبار و طاغوت است و برای مسلمانان بسیار ننگ آور است که کفار بر سرنوشت آنها چیره شوند و تسلیم شوند.

وی گفت: آمریکا، انگلستان و فرانسه طی ۱۰۰ سال گذشته تاریخ ذلت بار و هولناکی برای مسلمانان ساخته بودند که امام خمینی(ره) بر قلب این تسلط یورش برد و مسلمانان طعم آزادی را چشیدند.

وی عنوان کرد: همه قدرت ها متحد شده اند تا از ظهور قدرتی به نام اسلام جلوگیری کنند.

جانشین فرماندهی کل سپاه افزود: اگر انقلاب اسلامی توسعه یابد دشمن احساس ترس و ناامیدی خواهد کرد چراکه پیام آزادی، استقلال، شرافت و کرامت را به جهان می‌رساند.

اسلامی گفت: نباید بگذاریم غربی ها و آمریکایی ها برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند چراکه آمریکایی ها کسانی هستند که هشت میلیون نفر به دستشان کشته شدند و تمام دیکتاتوری های عالم ساخته دست آمریکا است و همچنین تمامی آزادی خواهان عالم توسط این رژیم به زندان افتادند.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: جهان اسلام برای فلسطین و یمن یک حامی نیرومند و بدون هیچ چشم داشتی است و جمهوری اسلامی ایران یک پناهگاه بزرگ برای آنها به شمار می رود.

وی تاکید کرد: منافع ما عزت و آزادی مسلمانان، حفظ کرامت امنیت و حفظ ارزش های اسلامی و احیای اسلام است.