مجوز بازی سه بازیکن جدید ماشین سازی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه هم اکنون بازی ماشین سازی با سایپا در جریان است، نماینده باشگاه ماشین سازی تبریز در فدراسیون فوتبال مجوز بازی سه بازیکن جدید این تیم را گرفت.

کمیته انضباطی به دلیل بدهی باشگاه ماشین سازی به چند بازیکن مجوز و کارت بازی سه بازیکن جدید این تیم را صادر نکرده بود که با تسویه حساب توسط نماینده باشگاه، مجوز بازی شهاب زاهدی، محمد رحمتی و فردین عابدینی صادر شد.

با تماس تلفنی از کمیته انضباطی با ناظر و نماینده بازی این سه بازیکن می توانند در نیمه دوم برای تیم ماشین سازی به میدان بروند.