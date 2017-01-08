به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از نشست امروز خود با علی اکبر طاهری با بیان مطلب فوق، افزود: قبل از هر چیز باید خبر تأسف بار درگذشت زنده یاد کاظم سید علیخانی که از پیشکسوتان بزرگ پرسپولیس بودند، را از همینجا از طرف خودم و اعضای تیم به هواداران و خانواده ایشان تسلیت بگویم.

وی سپس ادامه داد: در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که تیم ملی ایران تیم ملی خود من است. فکر می‌کنم بعد از این همه سال با علاقه‌ای که بین من و ایران شکل گرفته است، اجازه داشته باشم خودم را یک ایرانی هم بدانم و مثل هر ایرانی در این کشور، فوتبال و تیم ملی آن تعصب دارم. سال‌ها در تیم‌های ملی و در تیم ایران کار کردم و شرایط و حساسیت‌های آن را درک می‌کنم. به خاطر همین است که واقعا با قبول سختی‌ها، تا حد توان همواره با برنامه‌های تیم ملی همراهی کرده‌ایم و حمایت ما از تیم ملی ایران همیشگی است.

سرمربی سرخپوشان در ارتباط با حاشیه‌های پیش آمده در روزهای گذشته و صحبت‌هایی که پیش از این داشته است، خاطرنشان کرد: مگر من چه گفتم؟ آیا گفتیم به تیم ملی بازیکن نمی‌دهیم. صحبت‌های من موجود است. من به نوع برنامه‌ریزی و نحوه اعلام آن نقد داشتم و دیدید که بازیکنانمان را در اختیار تیم ملی گذاشتیم. اگر باور و روش ما حمایت از تیم ملی نبود که چنین نمی‌کردیم. حتی ما نخواستیم که بازیکنانمان را برگردانند. توضیحات بعدی هم که دادم برای این بود که بعضی نخواهند، برداشت نادرستی را به دیگران القاء کنند و فضا به ضرر تیم ملی و پرسپولیس خراب شود.

برانکو یادآور شد: اینکه گفتم در روزهای زیادی بازیکنان ما بیشتر در اختیار تیم ملی بودند تا باشگاه، به این دلیل بود که یادآوری کنم پرسپولیس و ما برای اینکه تیم ملی به اجرای برنامه‌هایش برسد تا چه میزان پای کار بوده‌ایم و نباید فراموش کنیم. مثل تیم‌های دیگر، یکی، دو بازیکن در تیم ملی نداشتیم، بلکه ۷۰ تا ۸۰ درصد ترکیب اصلی ما به اردوی تیم ملی می‌رفت. با این وجود همیشه در پاسخ به سئوالات در اینباره مثبت صحبت می‌کردیم. آخرین بار هم بحث من بر سر برنامه‌ریزی‌ها بود. تمام صحبت ما این بود که این رویه را باید با کمک هم اصلاح کنیم. سرنوشت تیم ملی، لیگ و پرسپولیس با این تعداد ملی پوش و مهمتر از آن، هواداران پرشمارش که شور و اشتیاق اصلی این فوتبال هستند، جدای از هم نیست.

برانکو تصریح کرد: بارها گفته‌ام و فکر می‌کنم این مساله کاملا روشن است که هیچ مشکل شخصی با آقای کی‌روش ندارم. او به عنوان یک همکار و در جایگاه سرمربی تیم ملی ایران برای من محترم است. فکر می‌کنم در تمام این سال‌ها نیز همه متوجه شده‌اند، من نسبت به همه همکارانم چنین رفتاری دارم. در مورد آقای کی‌روش هم، خود من از مشوقین حضورش در تیم ملی ایران بودم.

سرمربی سرخپوشان اظهار داشت: این یک باور است که برای موفقیت بیشتر همه عوامل و فاکتورهای فوتبال باید با یکدیگر ارتقاء پیدا کنند. برای اینکه توسعه و پیشرفت پایدار باشد باید همه فوتبال با هم بالا بروند و برای این منظور نیاز به تعامل بین باشگاه‌ها و فدراسیون است. این تعامل هم باید دو طرفه باشد و قطعا برای این منظور و جلوگیری از مشکلات به برنامه ریزی دقیق نیاز داریم و در این شرایط ما هم بهتر می توانیم از تیم ملی و فوتبال ملی حمایت کنیم. تمام حرف من این بود و هست و صد البته این حمایت از اولویت های ما خواهد بود.

ایوانکوویچ در پایان گفت: با توجه به اینکه پرسپولیس و سه باشگاه دیگر در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، تعامل و همکاری بین رئیس فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی و باشگاه‌ها بسیار ضروری، حیاتی و تعیین کننده خواهد بود. قطعا در این ارتباط، آقایان تاج و کی‌روش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی ایران نقش موثری در این همکاری دارند.