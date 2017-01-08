غیبت آندو در بازی و تشویق فرهاد کاظمی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و سایپا تهران از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی آغاز شده است.

این بازی که تنها مسابقه باقی مانده از تیم فصل اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور است، در حالی به میزبانی ماشین سازی برگزار می شود که با توجه به برگزاری بازی در یک روز غیر تعطیل استقبال چندانی از سوی تماشاگران به عمل نیامده است.

ماشین سازی در این بازی با ترکیب مانوئل فرناندز، سعید مهری پور، سعید مهری، سجاد رهبر، حبیب گردانی، ادسون هنریکه، بهمن کامل، کاخابر کاخا، امیر قاسمی نژاد، احمد امیر کامدار و پیام صادقیان به مصاف تیم سایپا می روند.

نام آندرانیک تیموریان در لیست بازیکنان ذخیره تیم ماشین سازی درج نشده است.

قبل از بازی تماشاگران به شدت بازیکنان و کادرفنی تیم ماشین سازی را تشویق کردند.

این بازی تا دقیقه ۵۲ با نتیجه دو بر دو در جریان است.