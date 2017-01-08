کاهش ۱۲ درصدی سزارین با اجرای طرح تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیدوار رضایی روز یکشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید بیمارستان لقمان حکیم، به ارائه گزارشی از وضعیت این بیمارستان پرداخت و افزود: در سال گذشته ۳۴ هزار و ۷۷۵ مورد بستری داشتیم که هر ماه ۲۸۹۸ نفر می شد، اما در ۹ ماهه اول امسال این تعداد برای هر ماه به ۳۳۲۴ نفر رسیده است.

وی با اعلام اینکه بیماران این بیمارستان در کمتر از ۶ ساعت تعیین تکلیف می شوند، گفت: ۸ هزار و ۴۸ عمل جراحی بزرگ داشته ایم که هر ماه ۶۷۱ عمل بوده است، در حالی که در ۹ ماهه اول امسال ۷ هزار و ۳۹۷ مورد عمل جراحی بزرگ در این بیمارستان انجام شده است که هر ماه ۸۲۲ عمل می شود.

رضایی به افزایش آمار زایمان طبیعی بعد از اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: آمار زایمان طبیعی از ۲۰۴ به ۲۳۹ مورد رسیده و آمار سزارین نیز که در این بیمارستان ۶۷ درصد بود با ۱۲ درصد کاهش به ۵۵ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: روند کاهش سزارین رو به رشد است.

رضایی با اشاره به قدمت ۸۰ ساله بیمارستان لقمان حکیم که در ساختمان جدید آن نیز عمر ۵۰ ساله دارد، گفت: طرح توسعه بیمارستان از سال ۷۳ و در ۸۵۰۰ متر مربع زمین آغاز شده و در حال حاضر تنها تملک ۱۵۰۰ مترمربع از املاک باقی مانده که طرح تکمیل شود.

وی به افتتاح بخش های جدید اشاره کرد و افزود: برای راه اندازی بخش ام آر آی در فضایی به وسعه ۳۵۰ مترمربع ۷ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین برای بخش جدید جراحی مغز و اعصاب در فضایی به وسعت ۴۵۰ مترمربع و ایجاد ۲۲ تخت یک میلیارد تومان هزینه کرده ایم و در نهایت بخش جدید آی سی یو جراحی مغز و اعصاب با ۱۴ تخت و ۴۵۰ مترمربع فضا ۲.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.