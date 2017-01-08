ضرورت استفاده از ظرفیت غنی قرآن و عترت برای رفع معضلات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیر نیا ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره های هفته قرآن و عترت لرستان در سخنانی اظهار داشت: انسان بر حسب نوع آفرینش دارای دو بعد روحانی و جسمانی است.

وی با بیان اینکه زندگی انسان دارای انتخاب و سیر صعودی و نزولی است عنوان کرد: در این راستا اگر انسان راه صعود را در زندگی خود انتخاب کند به کمال و فتح قله سعادت دست پیدا می کند.

مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت ترویج و نهادینه کردن حق، امنیت و نورانی کردن جان و دوری از پلیدی و سیاهی از سوی انسان ها بیان داشت: این امر نیز با معرفی اسلام ناب که تشکیل شده از قرآن و عترت بوده میسر می شود.

امیر نیا با تاکید بر اینکه شعار انقلاب اسلامی ایران این بوده که تا پای جان از عهد الهی پاسداری کنیم گفت: این امر همواره دغدغه مقام معظم رهبری و همچنین امام راحل بوده است.

وی با بیان اینکه آنچه موجب پاسدرای از عهد الهی می شود استفاده از از بسترهای فرهنگی، هنری و پژوهشی است گفت: در این راستا معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را ملزم به برنامه ریزی در این حوزه کرده است.

مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با استفاده از نظرات کارشناسان در این حوزه بیان داشت: خوشبختانه ما در حال حاضر شاهد هم افزایی و مشارکت مطلوب دستگاههای اجرایی و موسسات قرآنی، هنری و ... در سطح کشور هستیم.

امیرنیا با تاکید بر اینکه این اقدامات در راستای راه اندازی جریان فرهنگ قرآنی در جامعه است گفت: در این راستا لازم بوده که مسئولان و دستگاههای این حوزه با گام های موثر تر به اشاعه فرهنگ غنی قرآن و عترت برای رفع معضلات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی بردارند.