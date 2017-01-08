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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد:

بسته حمایت ازتوسعه اشتغال استان درستاد اقتصادمقاومتی تصویب شد

بسته حمایت ازتوسعه اشتغال استان درستاد اقتصادمقاومتی تصویب شد

یاسوج- رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد از تصویب بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار استان در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: از جمله اهداف اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار مختلف با اولویت بندی مناسب، آسیب شناسی طرحهای اشتغالزای ادوار گذشته و کاهش عدم تعادلهای بین استانی است.

وی عدم بررسی دقیق اهلیت و توانایی متقاضی، کم توجهی به توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها، نداشتن برنامه توانمندسازی و مشارکت اقشار کم توان جامعه، بازار تقاضای کالا و خدمات و کم توجهی به محدودیتها و قابلیتهای منطقه را از آسیبهای طرحهای اشتغالزای گذشته عنوان کرد.

نوروزی افزود: ضعف فرایند اجرا و انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد، تقاضا محوری صرف در اجرای پروژه های متقاضیان وعدم ارائه اطلاعات کافی از طرف دستگاههای اجرایی و سرمایه گذاران، ضعف نظام نظارت و ارزیابی و عدم پیگیری و تحقق اهداف پس از ارائه تسهیلات از جمله موارد در بحث آسیبهای طرحهای اشتغالزای ادوار گذشته است.

کد مطلب 3871834

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