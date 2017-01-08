بسته حمایت ازتوسعه اشتغال استان درستاد اقتصادمقاومتی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: از جمله اهداف اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار مختلف با اولویت بندی مناسب، آسیب شناسی طرحهای اشتغالزای ادوار گذشته و کاهش عدم تعادلهای بین استانی است.

وی عدم بررسی دقیق اهلیت و توانایی متقاضی، کم توجهی به توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها، نداشتن برنامه توانمندسازی و مشارکت اقشار کم توان جامعه، بازار تقاضای کالا و خدمات و کم توجهی به محدودیتها و قابلیتهای منطقه را از آسیبهای طرحهای اشتغالزای گذشته عنوان کرد.

نوروزی افزود: ضعف فرایند اجرا و انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد، تقاضا محوری صرف در اجرای پروژه های متقاضیان وعدم ارائه اطلاعات کافی از طرف دستگاههای اجرایی و سرمایه گذاران، ضعف نظام نظارت و ارزیابی و عدم پیگیری و تحقق اهداف پس از ارائه تسهیلات از جمله موارد در بحث آسیبهای طرحهای اشتغالزای ادوار گذشته است.