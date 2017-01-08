«باهنر» رئیس کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی محمدرضا باهنر را به ریاست کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع منصوب کرد.

در متن حکم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به باهنر آمده است: نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع به مدت یکسال منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوی الهی، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برابر شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

همچنین محسن رضایی، حکم ریاست مسعود غنی زاده بر کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع را به مدت یکسال تمدید کرد.