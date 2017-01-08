حسین کشایی آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اولین سایت تلفن همراه استان اصفهان از سال ۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد، اظهار داشت: در این راستا طی سال‌های توسعه این سایت‌ها در استان اصفهان در هر دوره تجهیزاتی از شرکت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته که نوع ارائه خدمات آنها نیز به لحاظ کیفی متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان از برندهای مختلف تجهیزات مخابراتی استفاده می‌شد، ابراز داشت: در این راستا پارامترهای کیفی ارائه خدمات دچار مشکل بود و نارضایتی هایی را علی رغم همه تلاش‌های صورت گرفته شاهد بودیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه با رایزنی با شرکت همراه اول یکسان‌سازی تجهیزات مخابراتی استان اصفهان در دستور کار شرکت مخابرات این استان قرار گرفت، افزود: بر این اساس طراحی شبکه یکپارچه مخابراتی برای استان اصفهان انجام و در حال حاضر عملیات اجرایی این یکسان سازی نیز آغاز شده است.

تجهیزات دو هزار و ۵۰۰ سایت در ۱۴۰۰ نقطه استان اصفهان بازسازی می‌شود

وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ سایت در ۱۴۰۰ نقطه استان اصفهان در این عملیات به صورت کامل بازسازی خواهند شد، گفت: علاوه بر بازسازی تجهیزات، ارتقای شاخص‌های خدمات رسانی از جمله ارائه خدمات نسل سوم و چهارم در همه شهرهای استان اصفهان در دستور کار شرکت مخابرات قرار گرفته است.

کشایی آرانی با بیان اینکه عملیات بازسازی تجهیزات مخابراتی استان اصفهان با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد، اضافه کرد: این پروژه از ابتدای آذرماه و از شهر اصفهان در استان آغاز شده است و تا پایان سال جاری در همه استان اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۵۰ نقطه سایت در شهر اصفهان با ۳۰ تیم اجرایی به صورت ۲۴ ساعته در حال بازسازی است، ابراز داشت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از عملیات بازسازی در شهر اصفهان به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با بیان اینکه پس از عملیات اجرایی بازسازی عملیات یکسان‌سازی کیفی همه خدمات در دستور کار قرار می‌گیرد، اضافه کرد: اختلالات ۵۰ روزه آنتن دهی در سطح شهر اصفهان به دلیل بازسازی این تجهیزات است که البته سعی شده است با کمترین اختلال این عملیات اجرایی شود.

خدمات نسل چهار در ۳۸ شهر استان اصفهان ارائه می‌شود

وی با بیان اینکه در گذشته تنها در ۱۳ الی ۱۴ نقطه از شهر اصفهان خدمات نسل چهار ارائه می‌شد، تصریح کرد: با اجرای این عملیات بازسازی در همه نقاط شهر اصفهان و ۳۷ شهر دیگر استان خدمات نسل چهار ارائه می‌شود.

کشایی آرانی با بیان اینکه در حال حاضر همه خدمات تحت موبایل مورد استقبال قرار دارد، گفت: از این باید توجه داشته باشیم که توسعه خدمات مخابراتی طرحی ملی است و همگان باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به همکاری شهرداری اصفهان برای اجرای پروژه عملیات بازسازی تجهیزات مخابراتی استان اصفهان ابراز داشت: طی دو سال گذشته و با روی کار آمدن مدیریت جدید شهرداری اصفهان تمام مشکلاتی که در مدیریت قبلی ایجاد شده بود جبران شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با بیان اینکه ما همچنان نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های مخابراتی هستیم، بیان داشت: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که دستگاه قضایی، شهرداری‌های استان، نیروی انتظامی و دیگر نهادها با شرکت مخابرات همکاری لازم را داشته باشند.