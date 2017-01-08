امکان استیضاح شهردار رشت قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، توضیحات شهردار رشت در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی رشت که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، اقناع اکثریت اعضای شورای این شهر را به همراه نداشت.

در این جلسه که نزدیک به چهار ساعت به طور انجامید، محمدعلی ثابت قدم به سه سوال اعضا که در جلسه پیش طرح شد پاسخ داد اما نتوانست اعضا را قانع کند

سه سوال اعضای شورای شهر رشت که هفته پیش وصول شد به تعویق در پرداخت حقوق و کسورات بیمه ای کارکنان به ویژه نیروهای حجمی و شرکتی شهرداری، کیفیت پایین آسفالت خیابان ها و همینطور تداوم فعالیت عابر بانک های بانک شهر در چند نقطه شهرداری اختصاص داشت.

نظام پرداخت جامع حقوق کارکنان در حال اجرا است

شهردار رشت در ابتدای توضیحات خود به اجرای نظام پرداخت حقوق کارکنان اشاره کرد و با ارائه جداولی از چگونگی پرداخت حقوق به کارکنان در مناطق پنج گانه شهرداری اظهار کرد: بر طبق آنچه که در تابستان امسال مطرح شد شهرداری در حال اجرای نظام پرداخت جامع حقوق است که طبق آن تا بهمن ماه تمامی کسورات بیمه ای و حقوق معوقه کارکنان اعم از قراردادی، شرکتی و حجمی را تسویه می کند.

محمد علی ثابت قدم دلیل تاخیر در پرداخت حقوق رانندگان و بازرسان خطوط سازمان اتوبوسرانی را عدم پرداخت معوقاتی که بر عهده دولت است عنوان کرد و افزود: منابع مالی که تحقق آن ها بر عهده دولت است تامین نشده اما با اینهمه شهرداری در تلاش است که حقوق این کارکنان را نیز همچون سایر کارکنان شهرداری پرداخت کند.

وی همچنین از امضای تفاهمنامه ای با اداره کل تامین اجتماعی استان خبر داد که طبق آن با انجام تهاتر معوقه بدهی شهرداری به این سازمان برای بیمه کارکنان که از سال ۸۷ بر زمین مانده تسویه می شود.

شهردار رشت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و حجمی شهرداری را نیز تکلیفی مهم بر عهده شهرداری دانست و تاکید کرد: حقوق پاکبانان و سایر نیروها نیز تا پایان دی ماه تسویه می شود.

حجم آسفالت شهر طی دو سال گذشته سه برابر شده است

ثابت قدم در پاسخ به سوال دوم اعضا درباره کیفیت پایین اجرای آسفالت در سطح شهر به حجم آسفالتی که طی دو سال گذشته در محلات و معابر اصلی رشت اجرا شده اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳، ۴۶۲ هزار مترمربع و در سال ۹۴، یک میلیون و ۶۹ هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر اجرا شده است که این میزان در ۹ ماهه نخست امسال به ۹۵۸ هزار متربع رسیده است.

وی با تاکید بر ارتقای کیفیت آسفالت افزود: رسیدن به مرحله ایده آل اجرای آسفالت که شهرداری را نیز درگیر هزینه های بسیاری می کند زمانبر بوده لذا شهرداری تابع تصمیم اعضای شورا است که اگر ارتقای کیفی آسفالت را بر کمیت آن ترجیح می دهند تا اطلاع ثانوی طبق تصمیم اعضا، از آسفالت دست بردارد.

به گفته شهردار، تا پایان سال جاری با ادامه روند اقدامات شهرداری در حوزه آسفالت، یک میلیون و ۴۸۱ هزار مترمربع از معابر شهر از آسفالت تازه برخوردار می شوند.

ثابت قدم در توضیح سوال سوم مبنی بر جمع آوری کیوسک های مشتمل بر عابربانک متعلق به بانک شهر از مکاتبات با دستگاه قضایی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر در انتظار تصمیم دستگاه قضائی برای چگونگی نحوه جمع آوری این کیوسک ها هستیم تا به منافع عمومی ضرری وارد نشود.

وی تصریح کرد: در عین حال این آمادگی در شهرداری وجود دارد که برای فضایی که در اختیار این کیوسک ها در سطح شهر هست اجاره بها دریافت کند که مطمئنا نیازمند رای موافق شورا در این حوزه هستیم.

با این توضیحات و اعلام نقطه نظرات اعضا در پایان، با رای گیری که انجام شد، اکثریت اعضا از توضیحات و پاسخ های شهردار قانع نشدند.

با قانع نشدن اکثریت اعضا، در صورتی که طی جلسه آتی شورا در روز سه شنبه(۲۱ دی ماه) طرح استیضاح شهردار رشت از سوی یک سوم اعضای شورا مطرح و به امضا برسد، محمدعلی ثابت قدم استیضاح می شود.

تخریب اعضای شورا از سوی یکدیگر اخلاقی نیست

در نطق های پیش از دستور جلسه یکصد و هفتاد و یکم شورای رشت، یکی از اعضای شورا با اشاره به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، وضعیت مالی شهرداری رشت را متذکر شد و گفت: تغییرات متعدد در پست های شهرداری سبب عدم ثبات مدیریت شهری می شود.

محمود باقری خطیبانی تصریح کرد: بسیاری از هزینه ها در شهرداری صورت می گیرد در صورتی که حقوق پرسنل به تعویق می افتد.

وی افزود: باید نسبت به اولویت ها در شهرداری از سوی شورا نظارت بهتری صورت گیرد.

عضو دیگر شورای شهر رشت نیز خواستار خودداری اعضا از تخریب یکدیگر در فضای مجازی شد.

رضا موسوی روزان تاکید کرد: هر عضو شورا حق انتقاد و ابراز عقیده را دارد اما تخریب یکدیگر به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.