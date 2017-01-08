هسته های گزینش امانتداران دستگاههای اجرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌الله موسوی‌بهار ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همدان که در حاشیه کارگاه مبانی و قوانین جاری در گزینش برگزار شد، با اشاره به ۱۵ دی ماه سالروز صدور فرمان ۶ ماده‌ای حضرت امام خمینی(ره) در خصوص تشکیل هیئت‌های گزینش، اظهار داشت: گزینش در تمام کشورها وجود دارد و فقط نوع و شکل آن متفاوت است.

وی گفت: در تمام جوامع در گزینش نیروی انسانی بر بکارگیری اشخاص سالم، صادق، امانتدار و کاربلد به همراه داشتن اخلاق خوش توجه می‌شود و همه به دنبال جذب افراد اصلح هستند.

وی ملاک قضاوت در مورد افراد را بر اساس خوداظهاری و تلاش برای انجام صادقانه امور به همراه عمل به واجبات توسط فرد دانست و گفت: انتخاب نیروی انسانی کارآمد تنها مختص دستگاه‌های دولتی نیست و در صورت ورود بخش خصوصی، این انتخاب با تأکید بیشتری بر کار و اخلاق انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه بر اساس فرمان حضرت امام خمینی(ره) در تشکیل هیئت‌های گزینش، بر وجود خصلت‌های نیکو در فرد تأکید شده است، گفت: در حوزه علوم پزشکی، تمام اقدامات بر اساس خدمت به خلق است و افراد با تلاش صادقانه خود و با روی گشاده، می‌توانند برای خود ذخیره اخروی کسب کنند.

افراد باید در قبال رفتارهای خود مسئولیت‌پذیر باشند

موسوی‌بهار با بیان اینکه افراد باید در قبال رفتارهای خود مسئولیت‌پذیر باشند، ابراز امیدواری کرد به روزی برسیم تا همه مردم احساس کنند در قبال خطاهای خود، مسئول هستند و این خطاها، عواقب دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ارائه آموزش به کارمندان جدید را خواستار شد و ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی همدان در حال حاضر بالاترین دستگاه استان در خصوص اشتغال‌آفرینی است و افرادی که جذب آن می‌شوند باید از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را ببرند.

وی همراهی خانواده‌ها برای استفاده از توان و ظرفیت کارمندان و ارائه خدمات شایسته و صادقانه توسط آنان را خواستار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز کار در هسته‌های گزینش را کاری جهادی توصیف کرد و از آنان خواست در مسند قضاوت، محتاطانه و بدون هیچ پیشداوری عمل کنند.

رشید حیدری‌مقدم با بیان اینکه کار در هسته‌های گزینش، بسیار سخت است و این افراد تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق افراد انجام می‌دهند، ادامه داد: از آنجا که اساس کار در هسته‌های گزینش، قضاوت بر روی افراد است، کارکنان شاغل در این هسته‌ها باید تلاش خود را برای قضاوت صحیح به کار گیرند.

قضاوت‌ها به دور از استدلال شخصی، حزبی، گروهی و سیاسی انجام شود

وی با تأکید بر نگاه بر اساس برائت از سوی هسته‌های گزینش، ابراز امیدواری کرد: این قضاوت‌ها به دور از استدلال شخصی، حزبی، گروهی و سیاسی انجام شود و قضاوت کنندگان در محضر خداوند، روسفید باشند.

حیدری‌مقدم با تأکید بر اینکه کارکنان شاغل در هسته‌های گزینش بدون هیچ پیش‌داوری و بر اساس گزینش صحیح اقدام می‌کنند و حق را به حق‌دار می‌رسانند، ادامه داد: گاه با یک تذکر ساده می‌توان از مشکلی بزرگ جلوگیری و با بازگرداندن فرد به زندگی عادی، از توان و ظرفیت وی استفاده کرد.

وی با قدردانی از دکتر سید محمدجواد موسوی‌بهار مدیر هسته گزینش دانشگاه و کارکنان این واحد، گفت: با تدابیر انجام شده با وجود بالا رفتن حجم کاری به میزان دو تا سه برابر نسبت به سال‌های گذشته، شاهد ارائه خدمات بهینه در هسته گزینش دانشگاه هستیم که جا دارد از تک تک آنان قدردانی و تشکر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف برای مدیران دانشگاه با هدف بروز رسانی اطلاعات آنان، گفت: برگزاری این کارگاه‌ها، پشتوانه خوبی برای دانشگاه است و مدیران تربیت شده با سوابق مدیریتی و داشتن اشراف بر مسائل حقوقی، اداری و مالی، توانایی کار کردن در هر بخش و دستگاهی را دارند.

مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گزارشی از عملکرد ۹ ماهه هسته گزینش دانشگاه در سال جاری ارائه کرد و به مقایسه آن با سال‌های گذشته پرداخت.

حجم کاری در هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همدان چندبرابر شده است

سید محمدجواد موسوی‌بهار در این گزارش با اشاره به حجم دو تا سه برابری کارها نسبت به سال‌های گذشته، از تشکیل پرونده برای نیروهای شرکتی و افرادی که برای آنان پرونده تشکیل نشده بود، خبر داد و افزود: حجم کاری در هسته گزینش دانشگاه با جذب نیروهای مراقب بهداشت، پرستاران شرکتی، بهورزان و نیروهای جدید، نسبت به سال‌های گذشته چند برابر شده است.

موسوی‌بهار با بیان اینکه پرونده‌ تمام افراد شاغل در دانشگاه به طور فیزیکی بررسی شده است، ابراز امیدواری کرد: کار پایش افراد شاغل در دانشگاه تا سال آینده به طور کامل انجام شود و پرونده تمام نیروهای دانشگاه شامل شرکتی، قراردادی، پیمانیو رسمی در بانک اطلاعاتی ثبت و تطبیق داده شود.

وی با اشاره به ۱۵ دی ماه ۱۳۶۱ سالروز فرمان امام خمینی(ره) در خصوص تشکیل هیئت‌های گزینش، این مناسبت را به کارکنان زحمتکش هسته گزینش دانشگاه تبریک گفت و با معرفی اعضای این هسته به بیان وظایف واحدهای مختلف پرداخت.