به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مشکلات و موانع در تجاری‌سازی طرح‌ها و نوآوری‌ها در کشور، عدم وجود بستر مناسب تعامل میان صاحبان طرح و نوآوری با صاحبان سرمایه و صنعتگران است.

در این راستا مجموعه تعاملات با نهادهای تأثیرگذار نوآوری و فناوری کشور منجر به ایجاد بازاری با عنوان «بازار دارایی فکری (بورس ایده)» به عنوان یکی از بازارهای رسمی و قانونی در شرکت فرا بورس ایران شد.

این بازار با هدف عرضه و مبادله مصادیق مالکیت فکری در فضای شفاف، تخصصی و کارآمد طرح‌ریزی شده و در آن گواهی‌های ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و ... پس از ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش‌گذاری یا قیمتگذاری، بازاریابی و در نهایت با تائید کمیته عرضه فرا بورس در تابلوی فرا بورس، نمایش و آماده عرضه می‌شوند.

بر همین اساس، برای توسعه و ترویج تبادلات در بازار دارایی فکری و ایجاد زمینه تعامل هر چه بیشتر بین صاحبان نوآوری و فناوری با سرمایه‌گذاران و صنعتگران در حوزه‌های تخصصی، رویدادهایی با عنوان «فستیوال بازار دارایی فکری» برگزار می‌شود.

این فستیوال‌ها با رویکرد شناسایی نوآوری‌ها و اختراعات کشور در یک حوزه صنعتی و ارائه آن به صنعتگران و سرمایه‌گذاران آن رشته تخصصی برگزار می‌شود.

از این رو، فستیوال‌ نوآوری‌های صنعت موادغذایی به عنوان پنجمین فستیوال بازار دارایی فکری امروز با ارائه ۱۰ طرح برتر در صنعت موادغذایی برگزار شد.

این اختراعات منتخب برای بیش از ۷۰ صنعتگر و سرمایه‌گذار ارائه می‌شوند. همچنین بیش از ۱۰۰ طرح و اختراع در قالب پوستر و کتابچه ارائه خواهد شد.

در کل ۱۲۰ اختراع به دبیرخانه فستیوال نوآوری‌های صنعت موادغذایی ارسال شد که بعد از ارزیابی‌های فنی، اقتصادی و بازار، ۱۶ اختراع در مرحله اول و ۱۰ اختراع در مرحله نهایی انتخاب شدند.

نام ۱۰ اختراع به همراه مخترعان که اکنون در حال معرفی به سرمایه‌گذاران هستند، در ذیل آمده است:

ـ شیرین‌کننده کم‌کالری جایگزین شکر؛ عبدالمحمد ایزدپناه

ـ تولید کالباس کم‌چرب و کم‌کالری با استفاده از نشاسته اصلاح شده ذرت؛ مهرداد محمدی

ـ فناوری تولید پلیمرهای آنتی‌میکروبال و زیست تخریب‌پذیر؛ جواد کریمی

ـ استخراج آنتوسیانین از آب میوه‌جات؛ سارا رئیسی و محمد حجت‌الاسلامی

ـ کیت تشخیص سریع و همزمان پاتوژن‌های آلوده‌کننده موادغذایی توسط تکنیک LAMP؛ مجید مجرد

ـ فرمولاسیون و روش تهیه سوسیس از ماهی؛ کاوه رحمانی‌فرح

ـ فرآیند تولید مربای رژیمی فراسودمند با استفاده از شیره خرما به عنوان شیرین‌کننده و پکتین آمینه با درجه متوکسیلاسیون پایین دارای خواص پری‌بیوتیک؛ لیلا واقف

ـ سیستم تولید هوای گرم، خشک و سالم‌سازی شیر برای تولید ماست سرشیردار سنتی به روش صنعتی در حالت پیوسته؛ حبیب‌الله عباسی

ـ تولید ماست غنی شده با استرول‌های گیاهی جهت کاهش کلسترول بدن؛ زهرا ایزدی

ـ پودر بستنی بدون قند با استفاده از ایزومالت و آسه سولفام پتاسیم؛ علی سرشوقی