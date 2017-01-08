اتمام پروژه های نیمه تمام باید در اولویت شهرداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر لطفی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید در نظر داشته باشیم که تا پایان پروژه های نا تمام فعلی هیچ پروژه جدیدی در شهرداری تعریف نشود، مگر پروژه هایی که بنا بر ضرورت در دستور کار قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه باید بودجه‌ موجود را مطابق اولویت‌ها هزینه کنیم اظهار داشت: برنامه ها و پروژه های کلنگ زنی در سال آینده باید مطابق بودجه تهیه و تدوین شود تا در پایان سال دچار کسری بودجه نشویم.

رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورا همچنین با اشاره به تدوین بودجه برای سال آینده تاکید کرد: بودجه سال آتی نیز باید مطابق با بودجه تحقق یافته سال جاری و هماهنگ با پروژه ها تدوین شود. چراکه درصد زیادی از بودجه امسال محقق نشده که باعث بروز مشکلاتی گشته است

لطفی ادامه داد: زیرا در صورت عدم توجه به این امر، شاهد پروژه های نیمه تمام بسیاری در پایان سال خواهیم بود که همین موضوع نارضایتی شهروندان را در بر خواهد داشت.

لطفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویداد ۲۰۱۸ گفت: اگر بطور اصولی و مهندسی شده به موضوع ۲۰۱۸ رسیدگی نشود این فرصت می تواند همچون تهدیدی برای شهرمان باشد.

وی ادامه داد: تمام مسئولان باید نهایت سعی و تلاش خود را برای مهیا کردن شرایط مناسب جهت استقبال از گردشگران و مسافرانی که به تبریز سفر می کنند داشته باشند.

لطفی تاکید کرد: برای نمونه میتوان به آلودگی که هم اکنون نیز گریبان شهر را گرفته اشاره کرد.

رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز گفت: این آلودگی به هر دلیلی که باشد پیش از هر اتفاقی باید با هماهنگی و همکاری تمام مسئولان شهری رفع شده و چهره ی شهر را به وضعیت عادی برگردانند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز افزود: همانطور که شهر تبریز به شهر پاک شهرت دارد این عنوان باید در خصوص پاکی هوا نیز مصداق کند.