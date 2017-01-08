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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

رئیس موسسه رازی اعلام کرد:

تولید ۵۰ درصد واکسن‌های موردنیاز طیور کشور در موسسه رازی

تولید ۵۰ درصد واکسن‌های موردنیاز طیور کشور در موسسه رازی

کرج - رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به اینکه ایران جزء ۱۰ کشور قدرتمند جهان در تولید واکسن است از تولید ۵۰ درصد واکسن‌های موردنیاز طیور کشور در موسسه رازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کهرام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جزء ده کشور برتر جهان در تولید واکسن است گفت: موسسه سرم‌سازی رازی تنها کشور در منطقه خاورمیانه است که واکسن‌های انسانی، دامی و طیور را تولید می‌کند.

کهرام در ادامه گفت: کشورهایی ازجمله ترکیه، مالزی و پاکستان در منطقه خاورمیانه هستند که در تولید واکسن پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند اما فقط توانسته‌اند واکسن‌های دامی را تولید کنند و در تولید واکسن‌های انسانی و طیور ناموفق بوده‌اند.

رئیس موسسه رازی با اشاره به اینکه کشورهای اطراف ما قادر به تولید واکسن انسانی نیستند، افزود: موسسه رازی با قدمت ۹۲ ساله خود در تولید واکسن‌های انسانی دامی و طیور الگویی برای دیگر کشورها به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: امروزه مؤسسه رازی به یک‌نهاد تولیدکننده علم تبدیل‌شده و می‌تواند پاسخگوی نیازهایی از جنس سلامت انسان، دام و طیور باشد.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی درباره دیگر ظرفیت‌های علمی این موسسه افزود: هم‌اکنون ۵۰ درصد واکسن‌های موردنیاز برای طیور در موسسه رازی تولید می‌شود.

کهرام تصریح کرد : کل تولیدات واکسن ایران در سال بین دو تا سه میلیارد دوز است که در موسسه رازی بیشترین سهم را در این تولیدات دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در استان البرز، شهرستان کرج مستقر است.

کد مطلب 3871844

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