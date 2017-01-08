به گزارش خبرنگار مهر، حمید کهرام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جزء ده کشور برتر جهان در تولید واکسن است گفت: موسسه سرمسازی رازی تنها کشور در منطقه خاورمیانه است که واکسنهای انسانی، دامی و طیور را تولید میکند.
کهرام در ادامه گفت: کشورهایی ازجمله ترکیه، مالزی و پاکستان در منطقه خاورمیانه هستند که در تولید واکسن پیشرفتهای زیادی داشتهاند اما فقط توانستهاند واکسنهای دامی را تولید کنند و در تولید واکسنهای انسانی و طیور ناموفق بودهاند.
رئیس موسسه رازی با اشاره به اینکه کشورهای اطراف ما قادر به تولید واکسن انسانی نیستند، افزود: موسسه رازی با قدمت ۹۲ ساله خود در تولید واکسنهای انسانی دامی و طیور الگویی برای دیگر کشورها به شمار میآید.
وی ادامه داد: امروزه مؤسسه رازی به یکنهاد تولیدکننده علم تبدیلشده و میتواند پاسخگوی نیازهایی از جنس سلامت انسان، دام و طیور باشد.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی درباره دیگر ظرفیتهای علمی این موسسه افزود: هماکنون ۵۰ درصد واکسنهای موردنیاز برای طیور در موسسه رازی تولید میشود.
کهرام تصریح کرد : کل تولیدات واکسن ایران در سال بین دو تا سه میلیارد دوز است که در موسسه رازی بیشترین سهم را در این تولیدات دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در استان البرز، شهرستان کرج مستقر است.
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