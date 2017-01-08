۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

استاندار فارس:

مقصرین خرابی های زمین لرزه خنج مشخص شوند

شیراز – استاندار فارس گفت: باید گزارش کاملی از دلیل خسارت های ناشی از زمین لرزه خنج تهیه و با مقصرین برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان فارس تاکید کرد: زمین لرزه ای در خنج روی داده و برخی زا ساختمانها خراب شدند که به دلیل عدم مقاوم سازی بوده که باید هرچه سریعتر تمامی روستاها و شهرها در این خصوص اقدام کنند.

وی ادامه داد: اما دیوارهای که به تازگی ساخته شده و یا در حال ساخت است به چه دلیل با این زمین لرزه خراب شدند که در این راستا باید متخلفین شناسایی و با آنها برخورد شود.

استاندار فارس افزود: ساختمان مهندسی ساز به چه دلیل تخریب شده و امروز هم بگویم یک اتفاق افتاده است.

افشانی تصریح کرد: زمین لرزه پنج ریشتری نباید موجب تخریب یک ساختمان شود اما در زلزله خنج این اتفاق رخ داد و به برخی ساختمان ها که عمدتا دولتی بودند خسارت هایی وارد شد که این مهم جای نگرانی دارد.

وی ادامه داد: باید بررسی شود و تمام کسانی که در این زلزله مقصر بوده اند معرفی شوند و پرونده برای آنها تشکیل شود تا سایرین کارشان را درست انجام دهند.

استاندار فارس تاکید کرد: باید گزارش کاملی از اتفاقات روی داده در زمین لرزه خنج ارائه شود و پس از بررسی دلایل این خرابی ها با مقصرین برخورد شود.

افشانی افزود: اگر تمام مباحث مهندسی یک ساختمان رعایت شود و پس از چنین زمین لرزه های اندکی خرابی را شاهد بودیم باید وضعیت مصالح ساختمانی را بررسی کرد.

کد مطلب 3871853

