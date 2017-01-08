به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران این حزب گفت: مصاحبه اخیر آقای رئیس‌جمهور حرف تازه‌ای برای مردم نداشت. مطالبات مردم از دولت شفاف و روشن است و پاسخگویی رئیس‌جمهور هم متناسب با وعده‌های انتخاباتی چیز مبهمی نیست.

وی افزود: مردم باید بین این پاسخگویی و آن وعده‌ها و نیز مطالبات حقیقی خود تصویر روشنی داشته باشند اما متأسفانه حاشیه‌سازی‌های دولت مردم را از این روشنی و شفافیت دور می‌کند.

حبیبی با اشاره به اینکه دولت یازدهم به پایان کار خود نزدیک می‌شود خطاب به رئیس جمهور گفت: دولت کارنامه خود را در معرض داوری مردم قرار دهد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به گفتگوهای رسانه‌ای رؤسای قوای مجریه و قضاییه، تصریح کرد: رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و در مواردی که با قوای دیگر اختلاف دارد باید از مکانیزم بند ۷ اصل یکصد و ده قانون اساسی استفاده کند. اختلاف قوا در همه دولت‌های قبل بوده و حل آن از همین طریق ممکن است، اما رسانه‌ای کردن آن جز رد گم کردن و تشویش اذهان عمومی فایده‌ دیگری ندارد.

حبیبی با تأکید بر مبارزه مستمر قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: معنا ندارد اگر قوه قضائیه برای روشن شدن جرائم مربوط به حقوق‌های نجومی وارد معرکه می‌شود فضا را غبارآلود کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: نباید فراموش کنیم در دولت قبل هم همین بگومگوها بین قوا بود که رهبری تذکر اکیدی فرمودند و در حال حاضر نیز لازم است به همان تذکر عمل شود.

وی با بیان اینکه قوا در کشور مستقل هستند و نباید در امور یکدیگر دخالت کنند، گفت: دولت باید به قوه قضائیه برای مبارزه با مفسدین مالی و اقتصادی کمک کند.

حبیبی با اشاره به نامه ۴۶ تن از نمایندگان به رئیس جمهور تاکید کرد: طی نامه‌ای به رئیس جمهور گفته‌اند دولت شفاف‌سازی را از خود شروع کند. معنا ندارد دولت برای این شفاف‌سازی شرط قائل شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خطاب به مسئولین قضایی گفت: از دستگاه قضایی و قضات شریف می‌خواهیم دادگاه رسیدگی به پرونده رسیدگی به مفاسد به ویژه حقوق‌های نجومی را علنی کنند تا مردم در جریان برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین قرار گیرند. اگر این رسیدگی‌ها علنی نباشد مفسدین قضات را دور می‌زنند و از نظام و مردم هم طلبکار می‌شوند.

وی در ادامه به اظهارات اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اشاره و تصریح کرد، گفت: جان کری همچنان علیه مقامات وزارت خارجه ما موضع می‌گیرد، اما متأسفانه پاسخی هم دریافت نمی‌کند. اخیراً او گفته است؛ از فشارها نتیجه گرفته‌ایم حالا نوبت فشار در مورد برنامه موشکی ایران است.

حبیبی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دولت ترامپ با تأسیس اتاق فکری درحال برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم‌های آینده علیه ایران است. آمریکایی ها این تحریم‌ها را به بهانه حمایت از تروریسم و موشکی و حقوق بشر می‌خواهند اعمال کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: دولت در زمان باقی مانده خدمت خود باید تصویر شفافی از برجام بدهد. ستایش از برجام در حالی که هنوز تحریم‌های بانکی برداشته نشده است و تحریم‌های جدید در راه است توهین به شعور ملت است.

وی تاکید کرد: ما از وزیر خارجه می‌خواهیم پاسخ گستاخی‌های جان کری را بدهد و سکوت در این مورد جایز نیست.

حبیبی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر ارشاد مبنی بر اینکه مردم از بداخلاقی متنفرند و دوران تخریب و انگ‌زنی سپری شده است، گفت: این حرف درستی است و باید از آن استقبال کرد. مردم بداخلاقی مسئولان را برنمی‌تابند. اینکه به منتقدین مشفق دولت گفته شود: بی سواد، حسود، بی دین، افراطی، کاسب تحریم، بی‌شناسنامه، مزدور، جیب‌بر، متوهم، دین‌نشناس، تازه به دوران رسیده، عصر حجری و… چیزی از مشکلات مردم را حل نمی‌کند. جز اینکه مردم را نسبت به گوینده این سخنان متنفر می‌سازد. خوب است وزیر ارشاد از گوینده چنین بداخلاقی‌ها و بی‌مهری‌ها بخواهد قدری با منتقدین صبورتر باشند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مهمترین مشکلات مردم گفت: طبق آخرین نظرسنجی‌ها اشتغال و بیکاری مهمترین مشکل مردم است. مسئله تولید و بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود آرزوی کارآفرینان و صاحبان بنگاههای تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی سهم بنگاه‌های کوچک از تسهیلات بانکی فقط ۸ درصد است چگونه می‌توان به بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به مسایل خارجی اشاره کرد و گفت: ۲۰۰ روز است محل سکونت روحانی مجاهد شیخ عیسی قاسم در بحرین محاصره است. مردم در منطقه الدراز با مقاومت جانانه خود نگذاشتند آسیبی به او برسد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه رژیم آل خلیفه در سال ۲۰۱۶ رکورد نقض آزادی بیان را شکسته است، اظهار کرد: این رژیم در سال گذشته هر آنچه از دستش برآمده برای سرکوب مردم و علمای بحرین انجام داده است. ملت ایران حمایت خود را از مبارزات مردم بحرین اعلام می‌دارد و جنایات آل خلیفه را محکوم می‌کند.

وی در ادامه به تحولات میدانی در حلب و موصل اشاره کرد و گفت: تروریستها در این دو شهر نفس‌های آخر را می‌کشند. پیوستن ترکیه به مذاکرات سه جانبه اشتباهات این کشور را در حمایت از تروریسم جبران نمی‌کند. ترکیه باید صادقانه در کنار مقاومت با تروریستها مبارزه کند اگر تعلل در این مبارزه کند و مثل گذشته به برخی از آنها کمک کند خودش هم از طرف آنها مصون نخواهد بود.

حبیبی تصریح کرد: تروریستها در موصل از سپر انسانی اهالی موصل استفاده می‌کنند. پاکسازی‌ها در آنجا به کندی صورت می‌گیرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان از شهدای ۱۹ دی تجلیل کرد و نقش آنها را در پدیداری انقلاب اسلامی تعیین کننده دانست و برای علو درجات آنها دعا کرد.